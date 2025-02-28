Kocasinan Belediye Başkanı'ndan Ramazan Hazırlıkları - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı'ndan Ramazan Hazırlıkları

Kocasinan Belediye Başkanı\'ndan Ramazan Hazırlıkları

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının gelişiyle ilgili gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Başkan, yardımlaşma ve dayanışmanın artacağı bu mübarek ayda, halkın huzur içinde Ramazan geçirmesi için etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

28.02.2025 12:43  Güncelleme: 12:46
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle ilgili bir açıklama yaparak, Kayserililerin Ramazan'ı daha huzurlu bir şekilde idrak edebilmesi için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını duyurdu.

Başkan Çolakbayrakdar, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı Ramazan ayında Kocasinan Belediyesi olarak etkinliklerle ilimiz sakinlerinin huzurlu bir Ramazan geçirmelerine katkı sağlayacaklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı denince; 11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı, ebedi saadeti kazanma ayı aklımıza geliyor. Manevi iklimin yaşandığı mübarek bir ay olan Ramazan ayında, hayır ve bereket artar, Allah'ın rahmeti, sağanaktan boşanırcasına yağar. Gönüller yumuşar, paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış zirve yapar, gönüllere sevgi dokunur. Belediye olarak biz de Ramazan ayının bereketini, feyzini beraber yaşamak adına her zaman olduğu gibi önemli organizasyonlar yapacağız."

Kent sakinlerinin huzur içerisinde bir Ramazan ayı geçirmeleri için en ufak ayrıntıyı dahi düşündüklerini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da bulunan cami ve mescitler sürekli olarak ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Ramazan Ayı öncesinde ekiplerimiz Kocasinan'da bulunan bütün ibadethanelerin temizliğini tamamladı" şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, şehrimize, ülkemize, tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı'ndan Ramazan Hazırlıkları - Son Dakika

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