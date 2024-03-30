Kocasinan Belediyesi Argıncık için Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı Oluşturacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık için Milli Emlak'tan kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onayın çıktığını ve protokol yapma aşamasına geldiklerini belirterek, büyük bir alanda kentsel dönüşümün temellerini atacaklarının müjdesini verdi.
Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir kayseri ve yeni bir Kocasinan'ın şekilleneceğini belirtti.
"TÜRKİYE'DE BÜYÜK ÖLÇEKTE KENDİ İMKANLARIYLA DÖNÜŞÜM YAPAN TEK BELEDİYEYİZ"
"Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür" diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri 9 yıldır, 10 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 'Kocasinan' delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan'da yetişmiş olacaklar".
"KENTSEL DÖNÜŞÜM EŞİTTİR AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR"
O kadar kentsel dönüşüm yapan tecrübeli ve aynı zamanda inşaat mühendisi olan bir belediye başkanı olarak, Argıncık'ı rahatlıkla çözüme kavuşturacaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında şu ana kadar toplamda 3 bin 59 konutu teslim etmişiz ve hemşehrilerimiz sıcak yuvalarında huzur içerisinde yaşıyorlar. Bin 324 konutun ise inşaatı devam ediyor. Yani bu zamana kadar 4 bin 383 adet konutu kentsel dönüşümle bölgemize kazandırıyoruz. Özellikle Argıncık bölgesinde çocuklarımıza daha güzel yaşam sunabilmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Argıncık bölgesinde kendi içinde olan zorluklardan dolayı hızla ilerleyemiyoruz. Blok blok ve parsel parsel çözüme başladık. Argıncık, bütün Kayseri'nin beklentisidir. Burayla ilgili 5 yıl çok iyi çalıştık ama istediğimiz gibi yol alamadık. Allah nasip ederse Argıncık bölgesini de çözeceğiz. Çünkü 3 bin 59 aileye sıcak yuvalarını teslim etmiş bir belediye başkanı olarak Argıncıkta da bu başarıyı elde edebilmektir. Bu noktada güzel bir haberi paylaşmak isterim. Argıncık için rezerv alanı olarak İlçe Jandarma'nın bulunduğu yerde boş alan vardı. Bu boş alanın bir kısmını Argıncık kentsel dönüşüm alanı olarak önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile görüşmüştüm ve yapmış olduğumuz görüşme neticesinde müjdemizi duyurmuştuk. Ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Arif Çetin ile istişarelerde bulunduk ve son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin girişimiyle daha hızlı yol kat ettik. Milli Emlak'tan kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onayı çıktı ve jandarma ile protokol yapma aşamasına geldik. İnşallah en yakın zamanda protokol yapacağız ve orası Argıncık kentsel dönüşüm için rezerv alanı olacak. Hayırlı olsun. Emeği geçen başta Sayın Bakanlarımız ve Sayın Paşamız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Bizim derdimiz, geleceğimizin teminatı yavrularımızdır" ifadelerine yer verdi.
"KARARLIYIZ. ARGINCIK'IN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANACAK!"
Başkan Çolakbayrakdar, "Kararlıyız. Argıncık'ın kentsel dönüşümü tamamlanacak! Diğer dönüşümlerdeki gibi Argıncık bölgesinde de sonuç alana kadar, bu işin peşindeyiz ve ısrarlıyız" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kocasinan Belediyesi Argıncık için Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı Oluşturacak - Son Dakika
Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bülbül, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdikleri görüşmelerin, Türk teknoloji firmaları ile Dubai'deki şirketler arasında işbirliği ve ortaklıkların temellerini sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Gazi Teknopark öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma projeleri, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü dünya sahnesinde göstermek için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke’de 4 yeni projenin temelini attı. Başkan Seçer, “Bizim işimiz rant değil, bizim işimiz halk. Biz kamu görevi yapıyoruz” dedi.
Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesi muhtar adayı Emrah Gündoğdu, rakiplerinin yere düşen afişlerini kaldırıp bantlayarak takdir topladı. Ayrıca Ramazan ayında çocuklara sürpriz yaparak gönülleri mest etti.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar sofrasında Merkezefendi Belediye Başkanı Adayı Ekrem Başer'le birlikte vatandaşlarla sohbet eden İl Başkanı Güngör, 'Ekrem Başer, sorunları çözer' dedi.
31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de yapılan anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmaya göre; Adana'da AK Parti kıl payı ipi göğüslerken Diyarbakır, Van ve Mardin'de DEM Parti rakiplerine fark atıyor.
Bursa'da bir muhtar adayı seçim vaadi olarak verdiği sözü yerine getirmek için yaşadığı köydeki tüm evleri kendi imkanlarıyla boyuyor.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi dünya şehri Aliağa hedefi ile hazırlanan projelerini kamuoyuyla paylaştı.
Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yapılan açılış ve temel atma törenlerinde konuşarak, Antalya'nın daha iyi hizmeti hak ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, hayırseverlerin katkılarıyla yapılan okullarla ikili eğitime son verildiğini ve Antalya'nın altın çağını başlatmak istediklerini söyledi. Ayrıca, yerel seçimlerde Antalya'nın daha iyi bir yönetimi hak ettiğini vurguladı.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, belediye projeleri ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 11 gün kaldı. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvime göre propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise siyasi partilerin veya adayların lehinde veya aleyhinde yayın yapılması ve dağıtılması yasak olacak. Ayrıca oy verme günü her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri kapalı kalacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak.
Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ve 16. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde GAGİAD'ın kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve Gazi şehrimiz için yapılacak iş birlikleri görüşüldü.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?