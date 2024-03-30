Kocasinan Belediyesi Argıncık için Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı Oluşturacak

Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık için Milli Emlak'tan kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onayın çıktığını ve protokol yapma aşamasına geldiklerini belirterek, büyük bir alanda kentsel dönüşümün temellerini atacaklarının müjdesini verdi.

Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir kayseri ve yeni bir Kocasinan'ın şekilleneceğini belirtti.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK ÖLÇEKTE KENDİ İMKANLARIYLA DÖNÜŞÜM YAPAN TEK BELEDİYEYİZ"

"Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür" diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri 9 yıldır, 10 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 'Kocasinan' delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan'da yetişmiş olacaklar".

"KENTSEL DÖNÜŞÜM EŞİTTİR AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR"

O kadar kentsel dönüşüm yapan tecrübeli ve aynı zamanda inşaat mühendisi olan bir belediye başkanı olarak, Argıncık'ı rahatlıkla çözüme kavuşturacaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında şu ana kadar toplamda 3 bin 59 konutu teslim etmişiz ve hemşehrilerimiz sıcak yuvalarında huzur içerisinde yaşıyorlar. Bin 324 konutun ise inşaatı devam ediyor. Yani bu zamana kadar 4 bin 383 adet konutu kentsel dönüşümle bölgemize kazandırıyoruz. Özellikle Argıncık bölgesinde çocuklarımıza daha güzel yaşam sunabilmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Argıncık bölgesinde kendi içinde olan zorluklardan dolayı hızla ilerleyemiyoruz. Blok blok ve parsel parsel çözüme başladık. Argıncık, bütün Kayseri'nin beklentisidir. Burayla ilgili 5 yıl çok iyi çalıştık ama istediğimiz gibi yol alamadık. Allah nasip ederse Argıncık bölgesini de çözeceğiz. Çünkü 3 bin 59 aileye sıcak yuvalarını teslim etmiş bir belediye başkanı olarak Argıncıkta da bu başarıyı elde edebilmektir. Bu noktada güzel bir haberi paylaşmak isterim. Argıncık için rezerv alanı olarak İlçe Jandarma'nın bulunduğu yerde boş alan vardı. Bu boş alanın bir kısmını Argıncık kentsel dönüşüm alanı olarak önceki dönem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile görüşmüştüm ve yapmış olduğumuz görüşme neticesinde müjdemizi duyurmuştuk. Ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Arif Çetin ile istişarelerde bulunduk ve son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin girişimiyle daha hızlı yol kat ettik. Milli Emlak'tan kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onayı çıktı ve jandarma ile protokol yapma aşamasına geldik. İnşallah en yakın zamanda protokol yapacağız ve orası Argıncık kentsel dönüşüm için rezerv alanı olacak. Hayırlı olsun. Emeği geçen başta Sayın Bakanlarımız ve Sayın Paşamız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Bizim derdimiz, geleceğimizin teminatı yavrularımızdır" ifadelerine yer verdi.

"KARARLIYIZ. ARGINCIK'IN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANACAK!"

Başkan Çolakbayrakdar, "Kararlıyız. Argıncık'ın kentsel dönüşümü tamamlanacak! Diğer dönüşümlerdeki gibi Argıncık bölgesinde de sonuç alana kadar, bu işin peşindeyiz ve ısrarlıyız" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ