Kocasinan Belediyesi, Çocuklar İçin Yeni Parklar İnşa Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediyesi, Çocuklar İçin Yeni Parklar İnşa Ediyor

Kocasinan Belediyesi, Çocuklar İçin Yeni Parklar İnşa Ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki parkları yenileyerek çocukların hayallerini süsleyen yeni ve farklı parklar yapıldığını belirtti. Parklarda son teknoloji oyuncaklar ve spor aletleri kullanılarak daha fonksiyonel alanlar oluşturulduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yeşil alanların sayısını artırmaya ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

13.08.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Çocuklarımızın hayalini süsleyen yeni ve farklı parklar yapıyoruz" dedi.

İlçedeki parkları son teknoloji oyuncaklar ve spor aletleriyle donatarak daha fonksiyonel hale getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırmaya devam ettiklerini söyledi. Kamuya ait alanlarda yeşillendirme konusunda titizlikle çalıştıklarını ve imar harekatıyla birlikte, 1 metrekarelik bir alanın bile kamu mülkiyetine geçmesi durumunda hızla park yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan'ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Parklarımız, çok sayıda bitki ve ağaç türünü barındırmakta olup, her yaştan insanın rahatlıkla spor yapabileceği, çok fonksiyonlu, kapsamlı, eğlenme, dinlenme ve sohbet alanlarına sahiptir. Bu tür parkların sayısını artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İmar problemleri halledilmiş ve mülkiyet sorunları çözülmüş her alanda park yapma konusunda çok hızlı ilerliyoruz. Kocasinan'ın merkez ve kırsal mahallelerinde, 1 metrekarelik bir alan bile imara uygun ve mülkiyet sorunu olmayan bir park alanı olduğunda, buralarda hızla park çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceği umut dolu çocuklarımızın özgürce oyun oynayabilecekleri, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenebilecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz. Hem park yapımı hem de çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan'a yeni bir soluk katıyoruz. Bu çerçevede, çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan alanların bakımı yapılırken, zararlı bakterilerin oluşumunu da mümkün olduğunca önlemeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz ve çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

Daha güzel yarınlar için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzelliklere sahip Kocasinan'a yakışan yaşam alanları inşa ederek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Çocuk, Spor, Çevre, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi, Çocuklar İçin Yeni Parklar İnşa Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Meclis, Can Atalay için toplanıyor Günü ve saati belli oldu Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:19 Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara’da çözülecek Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara'da çözülecek
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 14:35:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi, Çocuklar İçin Yeni Parklar İnşa Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement