Kocasinan Belediyesi, Çocuklar İçin Yeni Parklar İnşa Ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Çocuklarımızın hayalini süsleyen yeni ve farklı parklar yapıyoruz" dedi.

İlçedeki parkları son teknoloji oyuncaklar ve spor aletleriyle donatarak daha fonksiyonel hale getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırmaya devam ettiklerini söyledi. Kamuya ait alanlarda yeşillendirme konusunda titizlikle çalıştıklarını ve imar harekatıyla birlikte, 1 metrekarelik bir alanın bile kamu mülkiyetine geçmesi durumunda hızla park yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan'ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Parklarımız, çok sayıda bitki ve ağaç türünü barındırmakta olup, her yaştan insanın rahatlıkla spor yapabileceği, çok fonksiyonlu, kapsamlı, eğlenme, dinlenme ve sohbet alanlarına sahiptir. Bu tür parkların sayısını artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İmar problemleri halledilmiş ve mülkiyet sorunları çözülmüş her alanda park yapma konusunda çok hızlı ilerliyoruz. Kocasinan'ın merkez ve kırsal mahallelerinde, 1 metrekarelik bir alan bile imara uygun ve mülkiyet sorunu olmayan bir park alanı olduğunda, buralarda hızla park çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceği umut dolu çocuklarımızın özgürce oyun oynayabilecekleri, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenebilecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz. Hem park yapımı hem de çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan'a yeni bir soluk katıyoruz. Bu çerçevede, çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan alanların bakımı yapılırken, zararlı bakterilerin oluşumunu da mümkün olduğunca önlemeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz ve çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

Daha güzel yarınlar için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzelliklere sahip Kocasinan'a yakışan yaşam alanları inşa ederek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ