Kocasinan Belediyesi Engelli Çocuklar İçin Yeni Bir Okul Yapıyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Engelli Çocuklar İçin Yeni Bir Okul Yapıyor

Kocasinan Belediyesi Engelli Çocuklar İçin Yeni Bir Okul Yapıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran Mahallesi'nde yapılan engelli çocuklar için özel bir okulun inşaatını kontrol etti. Başkan Çolakbayrakdar, engelli çocukların aileleriyle birlikte daha mutlu olacakları bir eğitim ortamı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

03.03.2024 12:14  Güncelleme: 12:19
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Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından Ahievran Mahallesi'ne yapılan ve 2 bin 500 metrekare alana sahip okulun çalışmalarını kontrol etti. Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, engelli çocukların aileleriyle birlikte yeni eğitim yuvasında daha mutlu olacaklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi'nin Ahievran Mahallesi'ne yaptığı okulun inşaatını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, dezavantajlı grupların hayata daha fazla katılması için yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek, "Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız" dedi.

Engelli çocuklar için güzel bir eğitim yuvası daha kazandıracaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Ahievran Mahallesi'nde eğitim kompleksinin bir parçası olan ve engelli yavrularımız için yapılan okulun inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonunda başladığımız okul, planladığımız program dahilinde bu yıl eğitim-öğretime hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Engelli yavrularımızın eğitim alabilmeleri özellikle aileleriyle birlikte bir eğitim programı dahilinde yer alması ayrı bir önemlidir. Bu okulun özellikle tematik önemi var. Bütün engelli gruplar; kadın, erkek, genç ve yaşlı dezavantajlı kardeşlerimizi sosyal hayatın içerisine dahil etmek ve eğitim alabilmelerine fırsat sunabilmek adına yapılacak olan bir mekandır. Aktivite ve etkinliklerin yanı sıra bu yapılan mekanlar, hayatın içinde hep birlikte yaşama imkanı sağlayacak. Tesisimizin, kazasız belasız bitmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ının farklı yerlerinde ihtiyaç duyulan okulların yapılması için dur-durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Engelli Çocuklar İçin Yeni Bir Okul Yapıyor - Son Dakika

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