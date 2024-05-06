Kocasinan Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında Spora Destek Kararı Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında Spora Destek Kararı Alındı

Kocasinan Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında Spora Destek Kararı Alındı

Kocasinan Belediyesi'nin Mayıs Ayı Meclis toplantısında, 17 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım yapılması konusu da ele alındı. Başkan Çolakbayrakdar, spora ve sporcuya destek verdiklerini belirterek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini ifade etti.

06.05.2024 17:29  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi'nde Mayıs Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 17 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım yapılması konusu ile ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 17 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Murakabe heyeti seçimlerinin yapılması görüşüldü. Oy çokluğuyla seçilen Yönetim Kurulu (Asil) üyeler şu şekilde: Bahri Sevgin, Hacı Saygı, Feramuz Çilkoparan, Bayram Güneş ve Aziz Sinopluoğlu oldu. Murakebe Heyeti (Asil) ise şu şekilde: Lütfü Özdemir, Mehmet Özbek, Adem Baykara, İcabi Yeşilyurt ve Nurullah Uslu. Toplantıda Ertuğrulgazi, Doruklu, Şeker, Yakut, Yenişehir, Höbek, Molu ve Beydeğirmeni Mahallesinde çeşitli imar plan maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım yapılması talebi görüşüldü ve oybirliğiyle karara bağlandı. Kocasinan Spor Kulübü ile farklı branşlarda gençlere ve çocuklara çeşitli imkanlar sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi noktasında spora gereken desteği veriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Kocasinan Spor Kulübü, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Hem gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak hem de her branşta milli takımda yer alacak sporcular yetiştirmek bu açıdan çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Başkan Çolakbayrakdar'ın Mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Spor, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında Spora Destek Kararı Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
16:53 Kuzey Irak’a hava harekatı 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı Beştepe’de başladı Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
14:47 İsrail’den Refah’a hava saldırısı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
18:16 1 sezonda 2 ayrılık Nenad Bjelica, Almanya’da da tutunamadı 1 sezonda 2 ayrılık! Nenad Bjelica, Almanya'da da tutunamadı
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
17:01 Çırak, alışveriş yapmadı diye turisti bıçakladı Çırak, alışveriş yapmadı diye turisti bıçakladı
16:53 TFF, Hatayspor’a haciz gönderdi TFF, Hatayspor'a haciz gönderdi
16:38 Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 18:25:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında Spora Destek Kararı Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement