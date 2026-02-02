Başkan Çolakbayrakdar: "En kıymetli hazinemiz çocuklarımızın gülümsemesidir" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "En kıymetli hazinemiz çocuklarımızın gülümsemesidir"

02.02.2026 12:11  Güncelleme: 12:14
Kocasinan Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi'ndeki çocuk kulübünde düzenlediği sinema etkinliğiyle çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sundu. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların mutlu olmasının ve güzel anılar biriktirmesinin önemini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Mimarsinan Çocuk Kulübü'nde düzenlenen sinema etkinliğiyle çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Geleceğin teminatı çocuklara proje ve çalışmalarda pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bizim için yapılan tüm hizmetlerin en büyük karşılığı, evlatlarımızın yüzündeki gülümsemesidir" dedi.

Çocukların sadece akademik değil, sosyal ve kültürel yönden de gelişmelerini önemsediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bizim en kıymetli hazinemiz çocuklarımızdır. Onların mutlu olması, kendilerini güvende ve huzurlu hissetmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki mutlu çocuklar, güçlü yarınların teminatıdır. Evlatlarımızın yüzünde oluşan bir tebessüm, bizim için yapılan tüm hizmetlerin en büyük karşılığıdır. Çocuklarımızın güzel hatıralar biriktirmesi, arkadaşlarıyla paylaşım içinde olması ve çocukluklarını dolu dolu yaşamaları bizim için çok kıymetli. Onların hayal dünyalarını zenginleştirecek, moral ve motivasyonlarını artıracak her türlü etkinliği desteklemeye devam edeceğiz. Rabbim, evlatlarımızın neşesini, mutluluğunu ve gülümsemesini daim eylesin" ifadelerine yer verdi.

Sinema etkinliğinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren çocuklar ise film boyunca çok eğlendiklerini belirterek, "Film çok güzeldi, hiç sıkılmadan izledik. Arkadaşlarımızla birlikte çok eğlendik. Bize bu imkanı sağlayan Başkan Amcamıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Sinema, Çocuk, Yerel, Son Dakika

