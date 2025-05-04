Kocasinan Belediyesi'nden Organik Domates Fidesi Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediyesi'nden Organik Domates Fidesi Dağıtımı

Kocasinan Belediyesi\'nden Organik Domates Fidesi Dağıtımı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 6 Mayıs'ta 3 farklı noktada ücretsiz organik domates fidesi dağıtım etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu. Etkinlikte, yerli tohumlardan yetiştirilen organik fideler vatandaşlara sunulacak.

04.05.2025 10:44  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve 6 Mayıs Salı günü saat 08.30'da 3 farklı noktadan dağıtılacak olan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine tüm Kayserilileri davet etti.

Domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan uygulamanın geleneksel hale getirildiğini vurgulayarak; "Kayseri'de 'Karahıdır' olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizin, 6 Mayıs Salı günü saat 08.30'da 3 farklı noktadan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Kocasinan Belediyesi Hizmet Binası'nın karşısında bulunan Mimarsinan Parkı, Beyazşehir Mahallesi'ndeki Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Mahallesi'nde yer alan Merkez Parkı olmak üzere 3 bölgede organik domates fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Fidelerimizin özelliği; hibrit olmaması, yeniden tohumlanabilmesidir. Karahıdır olarak bilinen ve yerli tohumlardan yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok değerlidir. Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları ekerek ürün elde etmeyi sürdürebilirler. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi; çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen ürünlerdir. Hemşehrilerimin aldığı fidelerden yetişecek domatesleri sağlıklı ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, bu tür sağlıklı ve organik ürün yetiştirme teşviklerine önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kocasinan, kayseri, Sağlık, Çevre, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Organik Domates Fidesi Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:17:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi'nden Organik Domates Fidesi Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.