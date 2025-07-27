Kocasinan Belediyesi'nden Yerel Tohumları Koruma Projesi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Yerel Tohumları Koruma Projesi

Kocasinan Belediyesi\'nden Yerel Tohumları Koruma Projesi
27.07.2025 10:52  Güncelleme: 10:54
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımsal üretimi teşvik etmek ve yerel tohumların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürütülen deneme üretimlerini inceledi. Başkan, ata tohumlarının geleceğe taşınması için çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen deneme üretimlerinin gerçekleştirildiği bahçeyi ziyaret etti. Tarımsal üretimi teşvik etmek ve yerel tohumların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeni ve farklı projeler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni çalışmamızla da ata tohumlarımızı yaşatıyor, geleceğe taşıyoruz" dedi.

Şeker Mahallesi'nde, Bekir Yıldız Bulvarı ile Kayseri Şehir Hastanesi kavşağı yanında bulunan 7 bin metrekarelik alanda yürütülen deneme üretimini yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yürütülen örnek projelerle hem tarımsal üretimi desteklediklerini hem de yerel tohumların korunmasına katkı sağladıklarını söyledi. Deneme üretimlerinin önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak, deneme üretimi gerçekleştirdiğimiz bahçemizdeyiz. Deneme üretiminden kastımız; bir tarafta Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte 1.350 kök erkenci kapya biber ekimi gerçekleştirdik. Bu çalışmayla amacımız, erkenci kapya biberin üretim sürecini çiftçilerimize öğretmek ve bu ürün aracılığıyla yeni bir ekonomik fırsat oluşturabilmektir. Bahçemizin diğer bölümünde ise coğrafi işaret tesciline sahip olan Gömeç fasulyesinin tohumlarını artırmak ve bu yerel değeri yaşatmak adına bir ekim gerçekleştirdik. Bu üretimle birlikte geleneksel ürünlerimizin, özellikle de ata tohumlarımızın korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Günümüzde sanayi ve teknolojik üretim ön planda olsa da, tarımsal üretim ve geleneksel değerlerimiz ihmal edilmemelidir. Gömeç fasulyesinin birkaç yıl boyunca bu alanda ekimini sürdürerek tohum miktarını artırmayı ve sonrasında bölge çiftçilerimizin bu ürünü yeniden ekmesini sağlamayı planlıyoruz. Böylece hem Gömeç fasulyesinin hem de diğer ata tohumlarımızın üretimini artırarak tarımsal çeşitliliğimizi ve kültürel mirasımızı sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, hayata geçirdikleri bu örnek projeyle yalnızca tarımı desteklemediklerini, aynı zamanda yerel tohumlara can suyu vererek Anadolu'nun bereketli mirasını geleceğe taşıdıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Yerel Tohumları Koruma Projesi - Son Dakika

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