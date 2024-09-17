Kocasinan Belediyesi'nin İkram Çeşmesi, Vatandaşlara Sıcak İkramlar Sunmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nin İkram Çeşmesi, Vatandaşlara Sıcak İkramlar Sunmaya Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi\'nin İkram Çeşmesi, Vatandaşlara Sıcak İkramlar Sunmaya Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi'nin 2015 yılında başlattığı İkram Çeşmesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi önünde sağlık sorunları yaşayan vatandaşlara sıcak çorba, limonata ve Ramazan şerbeti gibi ikramlarla destek oluyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, bu tür sosyal yardımlara devam edeceklerini açıkladı.

17.09.2024 12:46  Güncelleme: 12:47
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Kocasinan Belediyesi'nin 2015 yılında başlattığı ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan İkram Çeşmesi, akmaya devam ediyor. Kayseri Şehir Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan İkram Çeşmesi, sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar ve yakınları için içlerini ısıtan bir hizmet olarak takdir topluyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İkramlarımızdan vatandaşlarımızın memnun kalması bizi son derece mutlu ediyor" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, "Unutulmaması gereken değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" diyerek, geçmişten günümüze gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan'da yaşattıklarını belirtti.

Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki İkram Çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Yaz aylarında Cumhuriyet Meydanı'nda limonata, sonbahar ve kış mevsiminde ise geleneksel bir lezzet olan salep ikram ediyoruz. Ramazan ayında ise Ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz. Ayrıca hafta içi her sabah Kayseri Şehir Hastanesi ve Hastane Caddesi'nde vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

İkram Çeşmesi'nden faydalanan vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi'nin ikramlarından son derece memnun kaldıklarını belirterek, "Sabah saatlerinde sıcacık çorbayla karşılanıyoruz. Allah belediyemize devletimize zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin. Böyle hizmet başka yerde yok. Bu hizmetleri bizlere sunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi önünde konumlandırılan İkram Çeşmesi, hasta ve hasta yakınlarına hafta içi her gün hizmet veriyor. Ayrıca portatif olarak taşınabilen İkram Çeşmesi, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde mevsim şartlarına göre soğuk ve sıcak içecekleri sunarak beğeni topluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nin İkram Çeşmesi, Vatandaşlara Sıcak İkramlar Sunmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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