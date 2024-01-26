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Kocasinan Belediyesi Personeline KVKK Eğitimi Verildi

Kocasinan Belediyesi'nde 28 Ocak Kişisel Verileri Koruma (KVKK) Günü çerçevesinde belediye çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, kişisel verilerin korunması önemi vurgulandı.

Kocasinan Belediyesi Personeline KVKK Eğitimi Verildi
26.01.2024 - 12:42,  Güncelleme: 12:47
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Kocasinan Belediyesi'nde 28 Ocak Kişisel Verileri Koruma (KVKK) Günü çerçevesinde belediye çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, kişisel verilerin korunması önemi vurgulandı.

KVKK (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında Kocasinan Belediyesi'nin personele yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim, belediyenin seminer salonunda çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından KVKK (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında farkındalık eğitimi verildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlık Müşaviri Gökhan Civan, slayt sunum eşliğinde KVKK hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Kocasinan Belediyesi KVKK Sorumlusu Tuba Karaman ise KVKK hakkında ön bilgilendirme aktardı. KVKK eğitimi esnasında temel kavramlar, kişisel verilerin tanımı, kanunda yer alan aktörler, veri sahibinim hakları, veri işleme şartları, yaptırımlar ve kişinin hakları konularında ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Eğitimde personelin ne tür verilerin kişisel veri olduğu, kişisel verileri nasıl muhafaza edileceği, hangi durumlarda hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağı konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Kişisel verilerin korunmasının büyük önem verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na dair usullerin eksiksiz uygulanmasını en iyi yapan belediyeyiz. Kanunun ilk çıktığı günden beri gerek personel konusunda gerekse altyapı konusunda en iyi şekilde uyguluyoruz. Özellikle hizmet içi eğitim kapsamında personelimize yönelik çeşitli alanlarda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak hizmet kalitemizi artırıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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