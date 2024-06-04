Kocasinan Belediyesi Personeline KVKK ve Bilgi Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediyesi Personeline KVKK ve Bilgi Güvenliği Eğitimi Verildi

Kocasinan Belediyesi, belediye çalışanlarına KVKK ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleriyle ilgili bilgi güvenliği farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde, 'Kişisel Verilerin Korunması'nın önemi vurgulandı.

04.06.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi tarafından belediye çalışanlarına yönelik KVKK'da yapılan reformlar ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleriyle ilgili bilgi güvenliği farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, 'Kişisel Verilerin Korunması'nın önemi vurgulandı.

Kocasinan Belediyesi'nin personele yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim, belediyenin seminer salonunda çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi KVKK Uzman Tuğba Karaman, KVKK hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından Erciyes Anadolu Holding personellerinden DPO Özlem Duran ve GRC Uzmanı Tuğba Nur Öksüm tarafından bilgi formatları, bilgi güvenliği, bilgi güvenliğinin önemi, şifre güvenliği, kişisel veriler, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ve KVKK'da yapılan reformlar hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Kişisel verilerin korunmasının büyük önem verdiklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na dair usullerin eksiksiz uygulanmasını en iyi yapan belediyeyiz. Kanunun ilk çıktığı günden beri gerek personel konusunda gerekse altyapı konusunda en iyi şekilde uyguluyoruz. Özellikle hizmet içi eğitim kapsamında personelimize yönelik çeşitli alanlarda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak hizmet kalitemizi artırıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, KVKK, Yerel Haberler, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Personeline KVKK ve Bilgi Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:14:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Personeline KVKK ve Bilgi Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement