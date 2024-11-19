Kocasinan Belediyesi, Sağlıklı Yaşam İçin İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Yerel

Kocasinan Belediyesi, yıl boyu sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarını sonbahar mevsiminde de gece-gündüz demeden devam ediyor. Gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz gayreti daha da artırarak sürdürüyoruz" dedi.

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle 'Sağlığınız Bizim İçin Önemli' sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, insansız hava aracı (drone) ile ilaçlama yaparak hem zamandan hem maliyetten hem de işçilikten tasarruf sağladıklarına dikkat çekti. Vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm açık alanları periyodik şekilde ilaçlıyor. Özellikle kendi öz kaynaklarımızla aldığımız drone, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanılırken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva ilaçlamasında kullanıyor. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde park ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Gündüz olduğu gibi gece de haşere ile mücadele konusunda oluşturduğumuz güçlü ekiplerle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, haşerelere karşı mücadele kapsamında en etkin ve çevreci yöntemi uyguladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan çevreci bir Kocasinan için tüm imkanlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, U.L.V ilaçlama sistemiyle gece-gündüz demeden ilaçlama çalışmaları yürüterek, ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunuyor. - KAYSERİ