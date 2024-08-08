Kocasinan Belediyesi tarafından 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açılıyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi tarafından 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açılıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından \'Yüzde 100 Ekolojik Pazar\' açılıyor

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' 11 Ağustos Pazar günü saat 09.00'da açılıyor. Pazarda 32 çiftçinin sertifikalı organik ürünleri tüketicilere sunulacak.

08.08.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' 11 Ağustos Pazar günü saat 09.00'da açılıyor. İnsan ve toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Organik Pazar'da 32 çiftçinin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değerli ve önemli olduğunu vurgulayarak, doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazarın; Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkıları ile hazırlanan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açılıyor. Kocasinan Belediyesi'nin, daha sağlıklı toplum, daha sağlıklı nesil ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olmak amacıyla üzerinde hassasiyetle durduğu etkinliğin bu yıl 12'ncisi gerçekleştirecek. 'Ekolojik Pazar'da bu yıl 32 üretici, stantlarda organik ürünleri tüketicilere sunacak.

Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Daha çevreci Kocasinan için çalışıyoruz. Daha güzel bir Kocasinan için organik tarımın da içinde yer aldığı her türlü organizasyonu destekliyoruz ve bu organizasyonların her zaman yanındayız. Bizim insana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden bir tanesi de tabi ki insanımızın sağlığını desteklemektir. Bu çerçevede geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satışa sunulacak doğal olan ürünlerimizin hepsi sertifikalıdır. Üreticinin ve tüketicinin buluştuğu pazarı, 11 Ağustos Pazar günü hizmete açacağız. Tüm hemşerilerimizi sağlıklı yaşam için organik pazara davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 11 Ağustos Pazar günü açılacak olan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' Erciyesevler Mahallesi'nde Kasım ayına kadar her hafta 07.00-17.00 saatleri arasında Pazar günü hizmet verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi tarafından 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açılıyor - Son Dakika

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