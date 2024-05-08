Kocasinan Belediyesi Taşınmaz İhalelerinden 50 Milyon TL Gelir Elde Etti - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Taşınmaz İhalelerinden 50 Milyon TL Gelir Elde Etti

Kocasinan Belediyesi Taşınmaz İhalelerinden 50 Milyon TL Gelir Elde Etti

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 13 adet taşınmaz için düzenlenen ihalelerde toplam 50 Milyon 905 bin Türk Lirası gelir elde etti. İhalelerde renkli görüntüler yaşandı.

08.05.2024 12:32  Güncelleme: 12:47
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Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 13 adet taşınmaz için düzenlenen ihalelerde toplam 50 Milyon 905 bin Türk Lirası gelir elde etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda yapılan ihalelere ilgi yoğun oldu. "Hayırlı olsun" dilekleriyle ihaleyi açan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.

Encümen huzurunda açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde 10 adet villa arsası, 1 adet konut arsası, 1 adet ticaret ve konut arsası ve 1 adet konut dışı kentsel çalışma arsası olmak üzere toplam 13 taşınmaz satışa sunuldu. "Hayırlı olsun" dilekleriyle açılış yapan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.

Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan'ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan'da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan ve yüzde 30 peşin, 8 ay taksit seçeneği ile satışa sunduğu taşınmaz ihalelerden toplam 50 Milyon 905 bin Türk Lirası gelir elde etti. Ayrıca Kocasinan Belediyesi'ne ait Sümer ile Saraybosna Mahallesi'nde bulunan arsaların satışı ise önümüzdeki günlerde tekrardan ihaleyle satışı gerçekleştirileceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Taşınmaz İhalelerinden 50 Milyon TL Gelir Elde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Taşınmaz İhalelerinden 50 Milyon TL Gelir Elde Etti - Son Dakika
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