Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından Önemli Protokol - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından Önemli Protokol

Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından Önemli Protokol

Kocasinan Belediyesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile toplum yararına yönelik bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokol, Kayseri'de bir ilk olma özelliği taşıyor ve sosyal sorumluluk projeleri gibi alanlarda ortak çalışmalar yapılacak.

13.11.2024 12:12  Güncelleme: 12:15
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Kocasinan Belediyesi bir ilke daha imza atarak, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile toplum yararına yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Kayseri'de bir ilk olma özelliği taşıyan protokol, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz arasında gerçekleşti.

Kayseri'de bir ilk gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında imzalanan protokolün ardından açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'yi daha güçlü bir şehir haline getirmek için çeşitli kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kayseri'deki uyum kültürünün şehre daha güzel hizmetler yapılmasına katkı sağladığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bu protokol, sadece Kocasinan için değil, tüm Kayseri için önemli bir adım. Toplumun her kesimine dokunan projelerle, şehirdeki huzuru ve refahı artırmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ise, "Hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasını kapsayan protokol, Kayseri'de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Kocasinan Belediyesi ile birlikte yürütülecek bu çalışma, hem Kayseri'nin hem de vatandaşlarımızın faydasına olacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki bu iş birliği, Kayseri'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Her iki kurum da, protokol kapsamında, sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yürütecek. Bu iş birliğinin toplumsal faydayı artırması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından Önemli Protokol - Son Dakika

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