Kocasinan Belediyesi Yenimahalle İnevler Sokak'ta Asfalt Çalışması Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediyesi Yenimahalle İnevler Sokak'ta Asfalt Çalışması Tamamlandı

Kocasinan Belediyesi Yenimahalle İnevler Sokak\'ta Asfalt Çalışması Tamamlandı

Kocasinan Belediyesi, Yenimahalle İnevler Sokak'ta asfalt çalışmasını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sundu. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir mahallesinde alın teri ve izlerinin olduğunu belirterek, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

13.02.2024 11:58  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, Yenimahalle İnevler Sokak'ta asfalt çalışmasını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sundu. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir mahallesinde alın teri ve izlerinin olduğunu belirterek, her alanda dur durak bilmeden çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenimahalle'deki İnevler Sokak'ta çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha güzel hale getirmek için yoğun gayret ettiklerini ifade etti. İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarının hava şartları elverdiğince yoğun bir tempoda devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da her alanda dur durak bilmeden çalışmalar devam ediyor. Mevsim itibariyle Şubat ayındayız ama hava şartları elverdiği için asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl altyapısını tamamladığımız Yeşilmahalle'deki sokağımızın asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Biz, her noktada Kocasinan'ımıza hizmet etmeye ve Kocasinan'ımızın ihtiyaçlarını birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz için hizmetlerin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Daha ferah ve daha nezih bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, modern belediyecilik anlayışıyla yolları alt ve üst yapısıyla birlikte yenilemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Yenimahalle, Kocasinan, Ulaşım, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Yenimahalle İnevler Sokak'ta Asfalt Çalışması Tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:35:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Yenimahalle İnevler Sokak'ta Asfalt Çalışması Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement