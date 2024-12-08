Kocasinan'da 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile 32 Bin Aileye Destek - Son Dakika
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Kocasinan'da 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile 32 Bin Aileye Destek

Kocasinan\'da \'Hoş Geldin Bebek Projesi\' ile 32 Bin Aileye Destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2015 yılında başlattıkları 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında, 2024'te 4 bin 351 ailenin desteğe kavuşacağını ve şimdiye kadar 32 bin 813 ailenin faydalandığını açıkladı.

08.12.2024 12:30  Güncelleme: 12:32
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 2015 yılında hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında 2024 yılında 4 bin 351 aileye, bugüne kadar ise yeni evlat sevinci yaşayan 32 bin 813 aileye destek olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak hizmetlerle vatandaşların her anında yanında yer aldıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle örnek olduklarını ve farkındalık oluşturduklarına dikkat çekti. Yapılan hizmetler neticesinde ayrıcalıklı bir ilçe konumuna gelen Kocasinan'da her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşların mutluluklarını artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'Hoş Geldin Bebek' sloganıyla karşılıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz projeyle bu güne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 32 bin 813 aileye destek olduk. 2015 yılında 380 adet, 2016 yılında 3 bin 620 adet, 2017 yılında 4 bin 359 adet, 2018 yılında 3 bin 152 adet, 2019 yılında 4 bin 811 adet, 2020 yılında 2 bin 924 adet, 2021 yılında 3 bin 184 adet, 2022 yılında 3 bin 185 adet, 2023 yılında 2 bin 847 adet ve bu yıl ise 4 bin 351 adet olmak üzere toplam 32 bin 813 aileye 'Hoş Geldin Bebek' seti hediye ettik. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kocasinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle Rabbim, yeni doğan bebeklerin; bahtlarını açık etsin, onlara hayırlı, sağlıklı uzun ömürler versin" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Bebek Seti' almak isteyen ilçe sakinleri, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile 32 Bin Aileye Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan'da 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile 32 Bin Aileye Destek - Son Dakika
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