Kocasinan'da İkram Çeşmesi ile Geleneksel Lezzetler Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan'da İkram Çeşmesi ile Geleneksel Lezzetler Yaşatılıyor

Kocasinan\'da İkram Çeşmesi ile Geleneksel Lezzetler Yaşatılıyor

Kocasinan Belediyesi, İkram Çeşmesi ile soğuk kış günlerinde vatandaşlara salep ikram ediyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, kültürel değerleri yaşatmak için çeşitli ikramlar sunarak vatandaşların memnuniyetini ön planda tutuyor.

10.02.2025 13:56  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi'nin vatandaşlar tarafından beğenisini toplayan çalışmalarından biri olan İkram Çeşmesi'nden soğuk havada da salep akıyor. Vatandaşlara salep ikram eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan'da yaşattıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar; son olarak Fevziçakmak Mahallesi'nde bölge sakinleriyle sohbet edip, kendi elleriyle salep ikram etti. "Unutulmaması gereken değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan'da yaşattıklarını belirterek; "Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki İkram Çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle sonbahar ve kış mevsiminde geleneksel bir lezzet olan salep ikram ederken Ramazan Ayında ise Ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz. Ayrıca her sabah Şehir Hastanesi ve Hastane Caddesinde vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi'nin ikramlarından çok memnun kaldıklarına değinerek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi önünde konumlandırılan İkram Çeşmesi, hasta ve hasta yakınlarına hafta içi her gün hizmet veriyor. Ayrıca portatif olarak taşınabilen İkram Çeşmesi, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde mevsim şartlarına göre soğuk ve sıcak içecekleri sunarak beğeni topluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Kocasinan, Belediye, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'da İkram Çeşmesi ile Geleneksel Lezzetler Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:43:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan'da İkram Çeşmesi ile Geleneksel Lezzetler Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.