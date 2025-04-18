Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kocasinan\'da Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan, mahalledeki çalışmaların konforlu bir yaşam sağlamak uğruna sürdüğünü vurguladı.

18.04.2025 11:36  Güncelleme: 11:38
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Yunusemre Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Vatandaşlarımızın gururla yaşayacağı, modern ve konforlu bir Kocasinan inşa ediyoruz. Her sokağa konfor, her mahalleye değişim getiriyoruz" dedi.

Yunusemre Mahallesi'ndeki dönüşüm alanını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar; işçilerle sohbet edip, çalışmalarda kolaylıklar diledi. Kentsel dönüşüm konutlarının tamamlanmasının ardından, eş zamanlı olarak yol, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Yunusemre'de sadece konut üretimiyle sınırlı kalmayan, sosyal donatılar, altyapı hizmetleri ve çevre düzenlemelerini de kapsayan büyük bir dönüşümün yaşandığını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada mahalledeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek şunları kaydetti; "Yunusemre Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm konutlarının yapımının tamamlanmasıyla birlikte, eş zamanlı olarak çevre düzenlemeleri ile yol ve asfalt çalışmalarını da yürütüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın bu bölgede yaşamlarını daha konforlu bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni konutların ve altyapı hizmetlerinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, güzel günlerde kullanılmasını diliyoruz. Elbette ki sadece yol, kaldırım ve çevre düzenlemesiyle sınırlı kalmıyoruz. Bu bölgede yer alan imarsız yapıların kaldırılarak yerine imarlı yeni yapılar ile sosyal donatı alanlarının kazandırılması adına da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yapımı tamamlanmak üzere olan sosyal tesisimizi de, Allah nasip ederse, bahar aylarında açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Mahallelerimizi daha da güzelleştiren bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını ve hemşehrilerimizin sağlık, sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanmasını diliyorum."

İlçenin dört bir yanında çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan genelinde ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi amacıyla asfalt ve yenileme çalışmalarına hız verdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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