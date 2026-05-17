Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı için bayram öncesi denetimlerimizi artırdık"

17.05.2026 10:24  Güncelleme: 10:25
Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için ilçedeki kasapları kapsamlı şekilde denetledi. Hijyen, muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk kontrol edildi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim çalışmalarını artıran Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren kasaplara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin titizlikle kontrol edildiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin güvenilir, sağlıklı ve hijyen şartlarında hizmet alabilmeleri için Kurban Bayramı öncesinde denetimlerimizi artırdık" dedi.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla hizmet alabilmeleri, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için belediye ekiplerinin sahada yoğun mesai harcadığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Kurban Bayramı, paylaşmanın, bereketin ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek günlerdir. Bizler de hemşehrilerimizin sağlığını korumak adına bayram öncesi denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla hizmet alabilmeleri, alışveriş yapabilmesi için ekiplerimiz sahada büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışıyor. Sağlıklı ve güvenilir gıda konusunda taviz vermeden denetimlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Denetimlerin yalnızca bayram dönemleriyle sınırlı olmadığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Şehrimizde vatandaşlarımızın sağlıklı, kaliteli ve güvenilir hizmet alabilmesi adına denetimlerimizi yıl boyunca aralıksız sürdürüyoruz. Kurallara uygun şekilde hizmet veren tüm esnafımıza teşekkür ediyor, yaklaşan Kurban Bayramı'nın ilçemize huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü koordinasyonunda zabıta ekipleri ile gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin genel hijyen durumu, et ve et ürünlerinin muhafaza şartları, kullanılan ekipmanların temizliği, çalışanların kişisel hijyen yeterliliği, ustalık belgesi ve ürünlerin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Ayrıca işletme sahiplerine hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - KAYSERİ

