Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor

26.04.2022 00:57
Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor

Kocasinan Belediyesi tarafından sporu sevdirmek ve dostlukları pekiştirmek amacıyla liseler arası düzenlenen 'Spor Festivali' heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından sporu sevdirmek ve dostlukları pekiştirmek amacıyla liseler arası düzenlenen 'Spor Festivali' heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Festivale katılan öğrencilere başarılar dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, spor çatısı altında kardeşlik ve dostluğu pekiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi olarak spora ve gençlere büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık var. Çocuklarımız her zaman önceliğimizdir. Özellikle Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda; geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak içindir. Bu doğrultuda gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park ve yaşam alanları yapıyoruz. Bunların yanı sıra program ve etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan biri olan ilçe genelinde bulunan liseler arasında Spor Festivali'miz başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Bizler biliyoruz ki; hem başarılı sporcularımızın yetişmesi hem de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması sporla birlikte olacaktır. Bu çalışmamamızla gençler arasında kardeşlik, dayanışma ve birliktelik duygularının pekişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız; sporun çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir" ifadelerini kullandı. Spor çatısı altında kardeşlik ve dostluğu paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek tamamladı.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle sporu sevdirmek ve dostlukları pekiştirmek amacıyla düzenlenen 'Spor Festivali' tüm hızıyla devam ediyor. Kocasinan'daki liseler arası dart, masa tenisi, satranç, futbol ve voleybol olmak üzere toplam 5 farklı branşta 92 takım ile 690 öğrencinin katıldığı Spor Festivali'nde heyecan gittikçe yükseliyor. Eleme usulüyle oynanan turnuva sonucunda dereceye giren takımlara ve öğrencilere kupa ve çeşitli ödüller verilecek. - KAYSERİ

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Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan'da Liselerarası Spor Festivali devam ediyor - Son Dakika


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