Kocasinan\'da 15 Temmuz köşesi büyük ilgi görüyor

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'nde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin fotoğraflarla anlatıldığı köşe, belediye hizmet binasına gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

15 Temmuz şehit ve gazilerine vefayı göstermek ve 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak amacıyla hazırlanan, 39 fotoğrafın yer aldığı köşede; o gece Türkiye genelinde çekilen fotoğrafların yanı sıra Kayseri'deki demokrasi nöbetlerini konu alan kareler de bulunuyor. 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletimiz; Malazgirt'te, Çanakkale'de ve Dumlupınar'da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla düşmana nasıl 'dur' demişse, o gece de aynı ruh hali ve duygu seliyle düşmanlara, teröristlere ve vatan hainlerine 'dur' demiştir. Rabbimden duamız, bir daha böyle kara bir günün ve gecenin yaşanmamasıdır. Bizlere düşen, uyanık olmaktır. Atalarımızın dediği gibi, 'Su uyur, düşman uyumaz.' Düşman hain planlar içinde olsa da bizler birlik ve beraberlik içerisinde, her daim devletimizin bekası, vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edecek ve hainleri hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ