Kocasinan'da Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapılıyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapılıyor

Kocasinan\'da Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapılıyor
13.07.2025 11:12  Güncelleme: 11:13
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Kocasinan Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla modern bir Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa ediyor. Inşaatın yüzde sekseni tamamlanırken, Başkan Çolakbayrakdar önemli bilgiler paylaştı.

Kocasinan Belediyesi; sokak hayvanlarının huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla; tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme gibi süreçlerin profesyonel bir şekilde yürütüleceği, yaklaşık 25 bin metrekarelik alanı kapsayan modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımını hızla sürdürüyor. İnşaat çalışmalarının yüzde sekseni tamamlanan tesisi inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Doğal yaşam alanıyla birlikte, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde en iyisini biz yapıyoruz." dedi.

Erkilet Generalemir Mahallesi'nde inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tamamlandığında son derece modern, kapsamlı ve örnek bir yaşam alanı olacağını ve Kayseri'ye değer katacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Sokak hayvanları için inşa ettiğimiz bu barınak; rehabilitasyon, kısırlaştırma ve sahiplendirme gibi önemli hizmetlerin verileceği bir merkez olarak tasarlanıyor. Yaklaşık 25 bin metrekarelik bir alanda yer alan bu tesisin özellikle 1.500 metrekaresi doğal yaşam alanı olacak. Sokak hayvanlarının tedavi edilmesi, barındırılması ve rehabilite edilmesi gibi işlemler burada gerçekleştirilecek. İnşaatı yüzde seksen oranında tamamlanan bu modern tesis, tamamlandığında Kayseri ve çevresindeki bölgelere hizmet sunacak. Tesis; veteriner hizmetleri, klinik ve tüm gerekli fonksiyonları içinde barındırarak sokak hayvanlarına kapsamlı bir bakım ve destek sağlayacak. Allah nasip ederse, birkaç ay içerisinde şehrimize kazandırmış olacağız. Her alanda olduğu gibi, bu alanda da en iyisini yapma gayretindeyiz." ifadeleri kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; "Hem Kayseri'de hem de Türkiye genelinde, belediyecilik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve bunun için gayret ediyoruz" diye tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapılıyor - Son Dakika

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