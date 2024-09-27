Kocasinan'da Paranın Geçmediği Dost Market ve Mağaza Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kocasinan'da Paranın Geçmediği Dost Market ve Mağaza Hizmete Açıldı

Kocasinan\'da Paranın Geçmediği Dost Market ve Mağaza Hizmete Açıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağaza'yı ziyaret ederek sosyal belediyecilik hizmetlerini tanıttı. İhtiyaç sahibi aileler, kartlarına yüklenen puanlarla gıda, temizlik malzemesi ve diğer ürünleri ücretsiz temin edebiliyor.

27.09.2024 12:12  Güncelleme: 12:15
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Dost Eli Projesi çerçevesinde vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatan paranın geçmediği Dost Mağaza ve Dost Market'i ziyaret etti. Farklı bir sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarını ve sevgi puanlarıyla alışveriş imkanı sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Her zaman paranın geçmediği mağazalarla hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

Her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de Türkiye'ye örnek olan hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Dost Market ve Dost Mağaza, ihtiyaç sahibi ailelerin paranın geçmediği tek market ve mağaza konforunda alışveriş yapabildiği bir ortamdır. Belirli dönemlerde gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını A'dan Z'ye kadar karşılayabilmektedir. Kocasinan Belediyesi sadece park-bahçe düzenlemesi, fen işleri ve temizlik gibi hizmetlerle değil aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışıyla da hemşehrilerimizin yanında yer almaktadır. Amacımız, vatandaşlarımıza her alanda daha fazla destek olmak ve onların yüreklerine dokunmaktır. Her geçen gün büyüyen Dost Market ve Dost Mağaza'mız, önümüzdeki günlerde konsepti daha da zenginleştirerek, hemşehrilerimizin karşısına çıkma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki paranın geçmediği Dost Market ve mağazada gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, 'Dost Eli' isimli kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Aileler, gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar A'dan Z'ye her ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor. Dost Market ve Dost Mağaza uygulaması vatandaşlar, tarafından da büyük takdirle karşılanıyor. Vatandaşlar, belediyenin her alanda yanlarında olduğunu hissettiklerini dile getiriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Paranın Geçmediği Dost Market ve Mağaza Hizmete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan'da Paranın Geçmediği Dost Market ve Mağaza Hizmete Açıldı - Son Dakika
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