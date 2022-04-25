Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı - Son Dakika
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Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı

25.04.2022 12:19
Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, liseli öğrencilerle birlikte iftar yaptı ve ardından gençlere yönelik düzenlenen 'Çanakkale Ruhu' konulu programı takip etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, liseli öğrencilerle birlikte iftar yaptı ve ardından gençlere yönelik düzenlenen 'Çanakkale Ruhu' konulu programı takip etti. Milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı olan gençlerimize aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi, Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi ve Sümer Fen Lisesi öğrencileriyle iftarda bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ise gençlere yönelik düzenlenen programa katıldı. Tarih bilincini canlı tutmak adına programlar düzenlediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 'Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez' anlayışıyla geleceğimizi daha emin adımlarla kurmak için geçmişimizi her zaman bilmeli ve hatırlamalıyız. Farkındalık oluşturarak gençlerimize tarih bilincini kazandırmak ve vatan sevgisini artırmak için ecdadımızın göstermiş olduğu fedakarlıkları 'Çanakkale Ruhu' çalışmasıyla yaşatmak istedik. Özellikle okullarında başarılı olan liseli öğrencilerimizi, Çanakkale ile ödüllendireceğiz. Gençlerimiz, atalarının tarih yazdığı topraklarda yedi düvele karşı verdiği mücadelenin hangi zor şartlarda olduğunu yerinde öğrenecekler. Destanlarımızın ve tarihimizin, gelecek kuşaklara aktarılmasında böyle çalışmaların önemli olduğuna inanıyoruz. Bir kez daha dile getiriyorum ki; vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu vesileyle şehitlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. 'Çanakkale Ruhu' konulu programın konuşmacısı Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci ise Çanakkale'de yaşananların bir savaştan çok var olma mücadelesi olduğunu söyledi. Tarihçi Ahmet Nedim Kilci, Çanakkale'yi, imanıyla, ruhuyla, vatan sevgisiyle ve milli şuurla vatanını bekleyen Mehmetçiğin destan yazdığı yer olduğunu belirterek, "Kahramanlarımızı rahmetle minnetle anmak hepimizin borcudur. Şehitlerimizi asla unutmayalım ve gelecek nesillerimize Çanakkale ruhunu aktaralım" dedi.

Ahmet Nedim Kilci, esaret altındaki bir milletin iman gücüyle ve seferberlik ruhuyla yedi düvele karşı nasıl bir zafer kazanıldığını etkili sunumuyla anlattı. Ardından katılımcılara kahramanlık destanı olan 'Ezineli Yahya Çavuş' belgeseli izlettirildi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı program, katılımcılar tarafından büyük bir beğeni topladı. - KAYSERİ

Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı
Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı
Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı
Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı
Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı

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Ahmet Çolakbayrakdar, Çanakkale, Kocasinan, Vatan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan'da Ramazan ve Çanakkale Ruhu birlikte yaşatıldı - Son Dakika


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