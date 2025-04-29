Kocasinan'da Sağlık Turizmi İle Yeni Bir Dönem Başlıyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Sağlık Turizmi İle Yeni Bir Dönem Başlıyor

Kocasinan\'da Sağlık Turizmi İle Yeni Bir Dönem Başlıyor

Kocasinan Belediyesi ve ORAN Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle yürütülen fizibilite projesi, Bayramhacı'yı Kapadokya'ya gelen turistlerin ilk uğrak noktası yapmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplantıda yatırımların bölgeye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

29.04.2025 12:22  Güncelleme: 12:24
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Kocasinan Belediyesi ile ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürütülen 'Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi' kapsamında yapılan fizibilite çalışmalarının nihai değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı hakkında açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Yapılacak yatırımlarla Bayramhacı'da oluşturulacak bu yeni turizm destinasyonu sayesinde, Kapadokya'ya gelen turistlerin ilk uğrak noktası Kayseri ve Bayramhacı olacak" dedi.

Kocasinan Belediyesi toplantı odasında gerçekleştirilen toplantıda, bölgeye yönelik hazırlanan detaylı sonuç raporu kamuoyuna sunulmadan önce kapsamlı biçimde değerlendirildi. Başkan Çolakbayrakdar toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, Bayramhacı'nın turizm destinasyonu olarak öne çıkacağı yeni bir dönemin eşiğinde olduğuna dikkat çekti. Bölgeye yapılacak yatırımlar sayesinde Bayramhacı'nın, Kayseri'nin turizm vizyonunda önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Bayramhacı ile ilgili yürüttüğümüz fizibilite raporlamasının nihai toplantısındayız. Bu toplantı kapsamında, hazırlanan sonuç raporunu hem firma yetkilileriyle hem de Kalkınma Ajansımızın Genel Sekreteri ve yönetimdeki değerli arkadaşlarımızla birlikte inceleme fırsatı bulduk. Hazırlanan bu rapor neticesinde, bölgeye yapılacak yatırımların ve turizm odaklı dönüşümün neleri değiştireceği açık bir şekilde ortaya konulmuş durumda. İnşallah, önümüzdeki günlerde bu çalışmaları kamuoyuyla da paylaşmış olacağız. Burada alınan en önemli karar ise, Kayseri'de turizm destinasyonu bağlamında Bayramhacı'nın artık çok daha güçlü bir şekilde yer alacak olmasıdır. Bu süreçle birlikte, bölge ciddi yatırımlara kapı aralayacak ve turizm açısından yeni bir döneme girecektir. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için tüm şehir olarak, şehir içindeki ve dışındaki yatırımcılarımızla el birliği içinde çalışacağız. Uzun yıllardır dile getirilen bir eksiklik olarak, Kapadokya coğrafyasına gelen turist potansiyelinin yeterince Kayseri'ye çekilememiş olması sorununu da bu projeyle aşmayı hedefliyoruz. Allah nasip ederse, yapılacak yatırımlarla Bayramhacı'da oluşturulacak bu yeni turizm destinasyonu sayesinde, Kapadokya'ya gelen turistlerin ilk uğrak noktası Kayseri ve Bayramhacı olacak. Böylece Kayseri, Kapadokya'nın çıkış kapısı konumuna yükselecek. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar ve ortaya konacak projeler zamanla kendini gösterecek. Elbette bu tür yatırımlar kolay gerçekleşen işler değildir. Akşamdan sabaha sonuç alınması beklenemez. Ancak zaman içerisinde bu değişimi, gelişimi ve dönüşümü hep birlikte hissedeceğimize inanıyoruz."

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise; "Bayramhacı fizibilite çalışmasının sonuç raporunu bir nevi istişare ettik. Buranın aslında çok önemli bir destinasyon olduğu, özellikle Kapadokya sınırı ve oraya gelen turistlerden buraya çekme noktasında. Bu çalışmaların destinasyonu tanıtımında önemli olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Sağlık Turizmi İle Yeni Bir Dönem Başlıyor - Son Dakika

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