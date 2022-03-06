Kocasinan'da yatırım fırsatı için son 2 gün - Son Dakika
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Kocasinan'da yatırım fırsatı için son 2 gün

06.03.2022 09:58
Kocasinan'da yatırım fırsatı için son 2 gün

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 16 adet taşınmazı, yüzde 25 peşin ve 12 ay taksit seçeneği ile 8 Mart Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 16 adet taşınmazı, yüzde 25 peşin ve 12 ay taksit seçeneği ile 8 Mart Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak. Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın her geçen gün değerlendiğini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını vurguladı.

Projelerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesi için gayret ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını söyledi. Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "İhalelerden elde ettiğimiz gelir, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 10 adet villa arsası, Beyazşehir Mahallesi'nde 3 adet konut alanı, Kayabaşı Mahallesi'nde 1 adet konut alanı, Mithatpaşa Mahallesi'nde 1 adet konut alanı ile 1 adet ticaret ve konut arsası olmak üzere toplam 16 taşınmaz satılacak. 8 Mart Salı Günü saat 14.00'de başlayacak olan ihaleye katılmak isteyenler; ihalelerle ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği, ayrıca 0(352) 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi. - KAYSERİ

Kocasinan'da yatırım fırsatı için son 2 gün

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Kocasinan, Yatırım, Salı, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan'da yatırım fırsatı için son 2 gün - Son Dakika


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