Kocasinan'da Yeni Bir Dönüşüm: Tayfun Caddesi Açıldı - Son Dakika
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Kocasinan'da Yeni Bir Dönüşüm: Tayfun Caddesi Açıldı

Kocasinan\'da Yeni Bir Dönüşüm: Tayfun Caddesi Açıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre bölgesinde yapılan imar hareketleri ve gecekondu yıkımlarıyla Tayfun Caddesi'nin asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bu projeyle bölgenin daha nitelikli bir konuma ulaşacağı belirtildi.

03.02.2025 13:27  Güncelleme: 13:29
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Yunusemre bölgesindeki Karadeniz Caddesi'nden başlayıp Alınteri Caddesi'ne kadar uzanan Tayfun Caddesi'nin, gerçekleştirilen imar hareketi ve gecekonduların yıkılmasıyla bölgenin daha nitelikli bir konuma ulaştığını ve bunun büyük bir dönüşüm olduğunu ifade etti.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Yunusemre Bölgesindeki yaptığı yol ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla bölgede yeni bir geleceğin şekillendiğini söyledi. Bu çalışmaların bölgedeki dönüşümün önemli bir simgesi haline geldiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler dilerim. Bugün sizlere, daha önce Yavuzlar Mahallesi olarak bilinen ve sonrasında mahallelerin birleşimiyle Yunusemre bölgesine dahil edilen bu bölgedeki önemli bir çalışmayı paylaşmak istiyorum. Gerçekleştirdiğimiz yol çalışması, uzun süredir beklenen bir ihtiyacı karşılamaktadır. Özellikle Karadeniz Caddesi'nden başlayıp, yolun devamında gecekonduların bulunduğu ve yapılaşmaların imarsız olduğu, dolayısıyla yolun açılamayacak bir durumda olduğu bir alanda yapılan bu çalışma, büyük bir dönüşümün simgesidir. Burası, daha önce caddesi olan ancak genişliği son derece dar olan bir bölgeydi. Tayfun Caddesi üzerinde, onlarca gecekondunun istimlaki ve yıkılmasıyla birlikte altyapı çalışmaları tamamlandı ve yol yapımına başlandı. Kış mevsiminde olmamıza rağmen hava şartları elverdiği sürece asfaltlama çalışmalarını hızla başlattık. Bu bölgedeki hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği bu projeyi bir an önce hayata geçirmek için büyük bir heyecanla asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Karadeniz Caddesi'nden başlayarak, Ziyagökalp Mahallesi'ndeki Alınteri Caddesi'ne kadar uzanacak olan Tayfun Caddesi'nin asfaltlama çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. Ayrıca bu cadde, Lokman Caddesi ile birleşerek önemli bir ulaşım yolu oluşturmuş oldu. Uzun süre açılmasını bekleyen bölge, bu yolun yapılmasıyla canlanacak ve hak ettiği şekilde daha nitelikli bir konuma ulaşacak. Bu projede, kentsel dönüşüm ve kamulaştırma çalışmalarıyla mülkiyet sorunlarını çözerek bölgenin gelişimi için önemli adımlar attık. Bu çalışmalar, bölgedeki hayat kalitesinin artmasına imkan sağlayacak."

Başkan Çolakbayrakdar, Tayfun Caddesi'nin bölgedeki dönüşüm sürecinin en önemli adımlarından biri olduğunu ifade ederek, bu yolun ilerleyen dönemde yapılacak yeni bağlantı yolları ve parklarla birlikte bölgenin geleceği için önemli bir temel oluşturacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Yeni Bir Dönüşüm: Tayfun Caddesi Açıldı - Son Dakika

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