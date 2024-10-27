Kocasinan\'da Yeni İmar Alanında Yol ve Asfalt Çalışmaları

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde yeni imar alanında eşzamanlı olarak gerçekleştirilen yol ve asfalt çalışmalarını inceledi. Hava şartlarının elverdiği ölçüde ekiplerin gece-gündüz yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Hemşehrilerimizin daha keyifli ve huzurlu bir ortamda yaşamaları için Kocasinan'ımızın her bir noktasını güzelleştiriyoruz" dedi.

Kocasinan'a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyabileceği yaşam alanları inşa ettiklerini söyledi. Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırım yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Osmangazi Mahallesi'ndeki imarlaşma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Mevsim itibariyle sonbahardayız ve asfaltlama ile yol çalışmamız tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki günlerde de hava şartlarının bu şekilde olduğu sürece planladığımız çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah hedeflediğimiz noktaya gelip, bu sezonu kapatmış olacağız. Bütün temennimiz, kazasız belasız trafik akışının daha güzel bir şekilde sağlanmasıdır. Çalışmalar tamamlanmasıyla hemşehrilerimin daha huzurlu ve konforlu bir ortamda oturmalarına katkı sağlayacağız. Yeni imarlaşan bölge olan burasını, eşzamanlı olarak sosyal donatılarını yerine getiriyoruz ve daha nitelikli yaşam alanı olması için çalışıyoruz. Kuzey Çevre yolunun yanı başındaki yollar ve yeşil aksıyla ve diğer taraftaki konutlarla daha nitelikli yaşam alanı oluşmuş olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ulaşımı daha konforlu hale getirmek için dur durak bilmeden çalıştıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a konforlu ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ