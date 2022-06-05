Kocasinan'dan TEKNOFEST için atölye, malzeme ve danışma desteği - Son Dakika
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Kocasinan'dan TEKNOFEST için atölye, malzeme ve danışma desteği

05.06.2022 12:59
Kocasinan'dan TEKNOFEST için atölye, malzeme ve danışma desteği

Kocasinan Belediyesi, TEKNOFEST'e hazırlanan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan toplam 24 takıma teknik ekipman ve cihaz desteği verdi.

Kocasinan Belediyesi, TEKNOFEST'e hazırlanan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan toplam 24 takıma teknik ekipman ve cihaz desteği verdi. Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'nde gençlerle bir araya gelip, onlara başarılar dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknoloji noktasında ne kadar teknolojiyi üreten, ondan istifade eden yerli ve milli ürünler yapılırsa o kadar başarıya imza atılacağını vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, TEKNOFEST için hem atölye hem malzeme hem de danışma desteği veren Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. TEKNOFEST'E hazırlanan gençlerle bir araya gelen ve onlarla tek tek ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, "Yarınların teknolojisini üretecek olan gençlerimiz ve çocuklarımıza her zaman destek oluyoruz" dedi. Ülkenin geleceği olan gençlerin destekçisi olacaklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Öncelikle gençlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Rabbim, muvaffak etsin. Kocasinan Belediyesi olarak TEKNOFEST yarışması başladığından beri gençlerimize destek veriyoruz. Bu anlamda bu yıldan itibaren atölye ve tesislerimizle destek vermenin yanı sıra sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Şehrin merkezinde yeni atölye ile lise ve üniversite gençlerimize daha fazla destek olacağız. Teknolojik tabanlı laboratuvar kurarak, hem lise ve üniversite gençlerini bir araya getirmeyi hem de istedikleri teknoloji tabanlı çalışmalar yapma imkanı tanıyacağız. Gençlerimizin ve öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda atölyeyi dizayn edeceğiz. Bu şehrimiz ve ülkemiz için büyük bir kazanım olacak. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz. Biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Bunun içinde Kocasinan Akademi olarak gençlerimize desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları ve gençleri, geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi'nin Türkiye genelinde bilimsel ve teknoloji alanında en güzel imkanı sağlayan belediye olduğunu belirten gençler ise desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan'dan TEKNOFEST için atölye, malzeme ve danışma desteği
Kocasinan'dan TEKNOFEST için atölye, malzeme ve danışma desteği
Kocasinan'dan TEKNOFEST için atölye, malzeme ve danışma desteği
Kocasinan'dan TEKNOFEST için atölye, malzeme ve danışma desteği

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Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'dan TEKNOFEST için atölye, malzeme ve danışma desteği - Son Dakika

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