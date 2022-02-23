Kocasinan'ın başarılı öğrencileri Erciyes gezisi ile ödüllendiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan'ın başarılı öğrencileri Erciyes gezisi ile ödüllendiriliyor

23.02.2022 12:33
Kocasinan'ın başarılı öğrencileri Erciyes gezisi ile ödüllendiriliyor

Kocasinan Belediyesi, kurumlar arası işbirliğiyle 'Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor Projesi' kapsamında ilçe genelinde başarılı olan liseli öğrencileri, Erciyes gezisi ile ödüllendiriyor.

Kocasinan Belediyesi, kurumlar arası işbirliğiyle 'Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor Projesi' kapsamında ilçe genelinde başarılı olan liseli öğrencileri, Erciyes gezisi ile ödüllendiriyor. Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Geleceğin teminatı evlatlarımız, bizim istikbalimiz ve gurur kaynağımızdır" dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Rabbim çocuklarımızın geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ve çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir. Geleceğin teminatı evlatlarımız, gençlerimiz; bizim istikbalimiz ve gurur kaynağımızdır. Bu vesileyle 'Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor' Projesinin öğrenciler arasında faydalı bir yarışa dönüşerek, başarı oranının yükselmesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Gezi ile ilgili Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden öğrenciler ise Erciyes'te kayak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, 'Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor' Projesi kapsamında okullarında başarılı olan öğrencileri, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes gezisi ile ödüllendiriyor. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Erciyes A.Ş. ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 'Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor' Projesi kapsamında başarılı olan liseli öğrenciler, Erciyes'te karın keyfini çıkarıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği her okuldan başarılı olan 10 öğrenci olmak üzere toplam 100 kişiden oluşan ilk kafile Erciyes'te karın keyfini çıkardı. İlçe genelinde başarılı öğrencilere yönelik olarak düzenlenen ve hava şartlarının el verdiği günlerde devam edecek olan Erciyes gezisiyle öğrencilerin daha başarılı olmalarına katkı sağlanması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kocasinan'ın başarılı öğrencileri Erciyes gezisi ile ödüllendiriliyor
Kocasinan'ın başarılı öğrencileri Erciyes gezisi ile ödüllendiriliyor

YORUMLAR
500
Kocasinan'ın sporcuları yeniden şampiyon Kocasinan'ın sporcuları yeniden şampiyon Kocasinan Belediyesi veteriner personeline eğitim Kocasinan Belediyesi veteriner personeline eğitim

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Hisarcık, Erciyes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan'ın başarılı öğrencileri Erciyes gezisi ile ödüllendiriliyor - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Şarkıcı Buray'dan örnek davranış! Görme engelli hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:43:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan'ın başarılı öğrencileri Erciyes gezisi ile ödüllendiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement