Kocasinan'ın kurban kesim yerleri tam not aldı - Son Dakika
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Kocasinan'ın kurban kesim yerleri tam not aldı

12.07.2022 11:27
Kocasinan'ın kurban kesim yerleri tam not aldı

Kocasinan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptığı hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağladı.

Kocasinan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptığı hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağladı. Kurban Bayramında Kayserililere en iyi hizmeti vermek adına oluşturulan kurban kesim yerlerinde görev tamamlandı ve belediye ekipleri tarafından alanın temizliği de gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek teşkil edecek şekilde hazırlanan Kocasinan Kurban satış ve kesim yerlerinde 610 adet büyükbaş, 705 adet küçükbaş kurban kesimi gerçekleştirildiğini belirterek; "Sorunsuz bir şekilde bayram hizmeti vermenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmadan sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir bayram geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Hemşerilerimizin daha temiz, daha sağlıklı, daha nezih ve daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp, her türlü imkanlarımızla hizmet verdik. Bu yıl da, geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirdik. Çok şükür vatandaşlarımıza kusursuz hizmet vererek, daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmelerini sağladık. Bundan dolayı emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sorunsuz bir şekilde bayram hizmeti vermenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bundan sonrada Kocasinan'ı ve şehrimizi daha güzel bir noktaya taşımak için gayretlerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiinde ve 11 farklı mahallenin pazar yerlerinde kesim hizmeti verildi. Profesyonel bir şekilde kurban hizmeti sunan Kocasinan Belediyesi, yaptığı hizmetleriyle vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmadan huzur içerisinde bir bayram geçirdi. Teknolojik, hijyenik ve sıhhi bir kesim alanları olması sebebiyle vatandaşların tercih noktası olan kurban kesim yerleri, büyük memnuniyet oluşturdu. Bu çerçevede Veteriner, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park- Bahçeler, Mezarlıklar ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü gibi birimler, 7/24 saat prensibiyle bayram boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet sundu. Veteriner Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince kesim yerlerini sivrisinekler başta olmak üzere haşerelerden arındırarak, vatandaşlara daha sağlıklı bir çevre sunarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise modern araçlar ile yürüttüğü çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz bir ortam sağladı. Profesyonel bir şekilde kurban hizmeti sunan ve bu yıl sekizinci organizasyonunu gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi'nin kesim yerlerinde 610 adet büyükbaş ve 705 adet küçükbaş kurban kesimi gerçekleştirildi. - KAYSERİ

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Kocasinan'da kurban bayramı konforu Kocasinan'da kurban bayramı konforu
Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'ın kurban kesim yerleri tam not aldı - Son Dakika

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