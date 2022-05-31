Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor - Son Dakika
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Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor

31.05.2022 15:07
Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Kocasinan Sanat Günleri' Projesi çerçevesinde bu seferde liseler arası 'Türk Sanat Müziği Ses Yarışması' gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Kocasinan Sanat Günleri' Projesi çerçevesinde bu seferde liseler arası 'Türk Sanat Müziği Ses Yarışması' gerçekleştirildi. Programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Geleceğin teminatı evlatlarımız, bizim istikbalimiz ve gurur kaynağımızdır" dedi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenler, öğrenciler ile aileler katıldı.

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yeni ve farklı projeler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Belediye olarak temizlik, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarımız olmazsa olmazımızdır. Bunları en iyi şekilde yapmaya yoğun gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha güzel hizmet etmenin çabası içerisindeyiz. Kocasinan'ımızı ve Kayseri'mizi daha kıymetli ve daha değerli olması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Özellikle Hizmetlerimizle 7'den 70'e herkesin yanındayız. İnsan odaklı projeler üretiyoruz ve yaptığımız her bir yatırım, şehrimize değer katmaktadır. Bu bakış açısıyla hemşehrilerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet ediyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımızın yeteneklerini keşfedelim ve ardından yetenekleri doğrultusunda eğitimlerine devam etmesine bizim de bir katkımız olsun ve bu ülkenin her alanda ihtiyacı olan yetişmiş donanımlı gençlerimizi bugünden gün yüzüne çıkartalım. Önümüzdeki yıllarda bu organizasyonları daha geniş çerçevede yapacağımızın buradan müjdesini veriyorum. Geleceğin teminatı evlatlarımız, gençlerimiz; bizim istikbalimiz ve gurur kaynağımızdır. Bu vesileyle dereceye giren geleceğimizin teminatı yavrularımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genç nesillerin Türk Sanat Müziğine olan ilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, birbirleriyle kıyasıya yarışan öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu. Türk Sanat Müziği Ses Yarışması'nda puanlama sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesiyle program sona erdi. Birinci Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi Öğrencisi Emine Tabutoglu, ikinci Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Sema Dündar ve üçüncü ise Sami Yangın Anadolu Lisesi Öğrencisi Derya Gündoğan oldu. - KAYSERİ

Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor
Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor
Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor
Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor
Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor

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Kaynak: İHA

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