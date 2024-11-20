Barajdan 4 bin metre uzunluğundan hayalet ağ çıktı
ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Koçhisar Barajı'nda ekipler tarafından, yaklaşık 4 bin 200 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkartıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Koçhisar Barajı'na kaçak avlanmak için ağ atıldığı ihbarını alan Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bot ile baraja açılan ekipler, yaklaşık 4 bin 200 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ağ çıkarttı. Çıkartılan ekipler bot ile karaya taşındı.
Son Dakika › Yerel › Koçhisar Barajı'ndan 4 bin metre hayalet ağ çıkarıldı - Son Dakika
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