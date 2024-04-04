Afyonkarahisar Belediye Başkanı Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mazbatasını aldıktan sonra ilk mesai gününün ardından şehit ailesini ziyaret etti.

Belediye başkanı olarak ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştiren Köksal, 2016 yılında Bingöl'de bölücü terör örgütünün döşediği EYP patlaması sonucu Şehit düşen Şehit Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye'nin ailesine konuk oldu.

Bu güne kadar şehit aileleri ve gazilere verdiği önem ile tanınan Köksal, beraberinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte şehit Kerim Üye'nin annesi Fatma üye ve babası Süleyman Üye'nin evinde akşam çayına misafir oldu yaptı.

İlk ziyaretinin şehit ailelerine olmasının kendileri açısından büyük bir önem ve gurur olduğunu söyleyen şehit babası Süleyman Üye ve annesi Fatma Üye, Başkan Burcu Köksal'a bu hassas davranışından dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Köksal'ın makamında ilk gurup olarak ağırlayacağı konuklarının ise şehit aileleri ve gaziler olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR