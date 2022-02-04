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Kolesterol bu kahveyle dengeleniyor - Son Dakika

Kolesterol bu kahveyle dengeleniyor

04.02.2022 14:44
Kolesterol bu kahveyle dengeleniyor

Son dönemde tüketimi artan yeşil kahve, özellikle kolesterolü olanlar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Son dönemde tüketimi artan yeşil kahve, özellikle kolesterolü olanlar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Kilo verme amaçlı tüketilen ürünlerin içinde oldukça popüler olan yeşil kahve, yüksek kolesterolü olanların da tercih sebebi. Antioksidan bakımından zengin olan yeşil kahve, düzenli olarak tüketildiğinde iyi huylu kolesterolü yükseltip, kötü huylu kolesterolü düşürücü etkisini göstermesiyle biliniyor. Normal Türk kahvesine göre kavrulmadan yapılan yeşil kahve, yine sıcak olarak tüketiliyor. Yeşil kahvenin kilogramını 200 TL'ye sattıklarını söyleyen Eskişehirli baharatçılar, fiyatının kavrulmuş Türk kahvesiyle aynı olduğunu aktardı.

"Özellikle kolesterolü yüksek olanlar sıkça tüketiyor"

Eskişehir'de baharatçılıkla uğraşan Selim Doruk, yeşil kahve hakkında bilgiler verdi. Fiyatlarının Türk kahvesiyle aynı olduğunu söyleyen Doruk, "Yeşil kahve, Türk kahvesinin kavrulmamış hali. Özellikle kolesterolü yüksek olanlar sıkça tüketiyor. Daha çok 45 yaş üstü vatandaşlar tercih ediyor. Normal kahveden farklı olarak, bir su bardağına bir yemek kaşığı yeşil kahve ekleyip, ortalama 4 dakika kaynatıldıktan sonra sıcak şekilde servis ediliyor. Fiyatları da kavrulmuş Türk kahvesiyle aynı. İkisinin de kilogramı 200 TL" dedi. - ESKİŞEHİR

Kolesterol bu kahveyle dengeleniyor
Kolesterol bu kahveyle dengeleniyor

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Antioksidan, Türk Lirası, Eskişehir, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kolesterol bu kahveyle dengeleniyor - Son Dakika


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