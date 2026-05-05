KONESOB'ta Seçim Heyecanı: Muharrem Karabacak Yeniden Başkan

05.05.2026 20:56
KONESOB genel kurulunda Muharrem Karabacak, tek listeyle başkanlığa yeniden seçildi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KONESOB) seçim heyecanı yaşandı. Tek liste halinde girilen olağan genel kurulda Muharrem Karabacak güven tazeleyerek başkanlığa seçildi.

KONESOB Olağan Genel Kurulu, Karatay Gençlik Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'nin divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, 4 yıllık çalışma faaliyet raporu izlendi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Muharrem Karabacak, "Bugün burada böylesine güçlü, köklü, ve büyük bir ailenin neferi olmaktan duyduğum gurur, onur ve heyecanını özellikle belirtmek istiyorum. 'Derdi olmayanın sevdası olmaz' göreve geldiğimiz ilk günden itibaren odalarımızın esnaf ve sanatkarlarımızın her daim yanında olduk. Hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Gece gündüz demeden 7/24 esasıyla esnafımızın derdiyle dertlendik. Sevdamıza doğru yol aldık. Kapısını çalmadığımız esnaf, halini sormadığımız sanatkarımız kalmadı diye düşünüyoruz. İstişare ettik, dinledik. Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarıyla sorunlara birlikte çözüm bulduk ve bugün geldiğimiz noktada Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin projeleri, yenilikçi icraatları ve kurumsallığıyla Türkiye'de örnek gösterilen birlikler içerisine girdik. Ortaya koyduğumuz salon gösteriyor birlik ruhuyla, iletişim anlayışıyla, esnaf ve sanatkarlarımızın hep birlikte güçlü ve gür sesi olduk. Bugün burada sizlerle birlikte yeniden bismillah diyoruz. Yeni bir döneme daha aynı inançla, aynı heyecan ve kararlılıkla giriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Genel kurulda, tek lise ile Muharrem Karabacak yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Muharrem Karabacak başkanlığındaki KONESOB'un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

"Yönetim kurulu asil üyeler; Osman Alp, Kadır Kağnıcıoğlu, Emin Baranok, Feridun Göner, Fikri Kurt, Mehmet Ünlügül, Mehmet Günbaş, Osman Büker. Yönetim kurulu yedek üyeler; Veli Baranok, Faruk Aydın, Ali Yazar, Süleyman Çevik, Hasan Ünvar, Ahmet Dolmacı, Erdem Öztek, Hüseyin Küçükavcılar, Ali Gökçek. Denetim kurulu asil üyeler; Abdullah Acıbadem, Muhlis Bülbül, Ali Serdar Uzal, Mehmet Adil, Mustafa Ünver. Denetim kurulu yedek üyeler; Cemal Kınaç, Mustafa Elmalı, Abdullah Çiftci, Arif Bağcı, Muhittin Sever. Disiplin kurulu asil üyeler; Veyis Güçlü, Bilal Duvarcı, Muhammet Acar, Abidin Dilber, Ramazan Kuşpınar. Disiplin kurulu yedek üyeler; Arif Yeşildaş, Ömer bardakçı, Levent Emir, Ahmet Sönmez ve İsmail Yabanoğlu." - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

