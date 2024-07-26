Kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu - Son Dakika
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Yerel

Kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu

Bartın'da yağmur nedeniyle yoldan çıkan bir otomobil, ırmağa uçtu. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve araç çekici yardımıyla ırmağın içinden çıkarıldı. Kazada yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

26.07.2024 22:24
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Kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu

BARTIN - Bartın'da yağmur nedeniyle yoldan çıkan otomobil ırmağa uçtu. Ters dönen ve araçta mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, araç ise çekici yardımıyla ırmaktan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Darıören Köyü'nden Bartın istikametine seyir eden U.B. yönetimindeki 16 ACJ 109 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, ağaçlara çarparak, yaklaşık 10 metre aşağıdaki ırmağa uçtu. Irmak suyuna düşen ve ters dönen aracın içerisinde yaklaşık 30 dakika mahsur kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün kullandığı otomobil ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla ırmaktan çıkarıldı.

Maddi hasar meydana gelen araç, ön kaportasına sıkışan ağaç dalları ile birlikte ırmaktan çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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