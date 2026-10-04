Konya Bozkır'da Fransız gezginin bisiklet lastiğini mahalle sakinleri tamir etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Bozkır'da Fransız gezginin bisiklet lastiğini mahalle sakinleri tamir etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Bozkır\'da Fransız gezginin bisiklet lastiğini mahalle sakinleri tamir etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız gezgin Thomas, Konya Bozkır Dereköy'den geçerken bisikletinin lastiği patlayınca mahalle sakinlerinden yardım aldı. Sakinler lastiği tamir edip Thomas'a tost ve çay ikram etti, gezgin çocuk parkına çadır kurdu.

Türkiye'yi bisikletiyle keşfetmek için yola çıkan Fransız gezgin Thomas, Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nden geçtiği sırada bisikletinin lastiği patladı. Mahalle sakinlerinin, bir yandan tamiratla uğraşırken diğer yandan yabancı misafirleriyle sohbet etmeye çalışması gülümseten görüntüler ortaya çıkardı.

Dereköy'den geçen Fransız gezgin Thomas'ın bisikletinin lastiği patladı. Yardım istemek için mahalle meydanına gelen Thomas'ın yardımına mahalle sakinleri yetişti. Lastiğin tamiri için seferber olan mahalle sakinleri, bir yandan tamiratla uğraşırken diğer yandan yabancı misafirleriyle sohbet etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinden bir dönem Almanya'da kaldığı öğrenilen Musa Elibol'un Thomas'ı Alman zannederek Almanca konuşmaya çalışması ise renkli görüntüler ortaya çıkardı. Ortaya samimi ve tebessüm ettiren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bisikletin tamiri tamamlanırken, mahalle sakinleri yorulan gezgine tost ve çay ikram etti.

Gürcistan istikametine doğru pedal çevirdiği öğrenilen Thomas'ın geceyi de yörede geçirmek istemesi üzerine yaban domuzu ve ayı gibi yabani hayvanlara karşı tedbir alan mahalle sakinleri, Fransız gezginin güvenli bir yerde konaklamasını sağladı. Fransız gezgin, mahalledeki çocuk parkının bulunduğu alana çadırını kurarak geceyi burada geçirdi.

Kaynak: İHA
FransızGüncelBozkırÇocukKonyaYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Hırvatlar darmadağın İngiltere, Livakovic’e gol oldu yağdı Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı
Ne köpek ne de tilki Dağlık alandan bir anda yola çıktı Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
10:31
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
10:09
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
09:36
Murat Kekilli Niğde’de sahne aldı Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
09:04
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 11:06:02. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Bozkır'da Fransız gezginin bisiklet lastiğini mahalle sakinleri tamir etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei