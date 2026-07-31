Konya Büyükşehir’in emeklilere "Hatırdan Hatıraya Kültür Turları" sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 ilçedeki emekli vatandaşlar için düzenlenen "Hatırdan Hatıraya Kültür Turları" devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında ilçelerden şehir merkezine gelen emekliler ve merkezden ilçe turuna gidip dönüş yapan emeklilerle bir araya geldi.

"Konya 10 bin yıllık geçmişiyle çok önemli bir şehir, gezdiğiniz her yerin bir hikayesi var"

Programın yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Altay, "İlçelerimizdeki hemşerilerimizi Konya merkeze getiriyoruz, merkezdeki hemşehrilerimizi de ilçelere götürüyoruz. Konya'nın coğrafyası o kadar büyük ki bu hengamede, dünya telaşesinde Konya'nın tarihi, kültürel alanlarını görmeye çok fırsat olmuyor. Fırsat olsa da kendi başımıza gezdiğimizde bir rehber eşliğinde gezdiğimiz kadar bir anlam oluşmuyor. Çünkü Konya 10 bin yıllık geçmişiyle çok önemli bir şehir. Dolayısıyla gezdiğiniz her yerin bir hikayesi var. Başta Hazreti Mevlana olmak üzere şehrimizde çok önemli kimseler var. Onun için bu gezilerdeki temel muradımız da tarihten bugüne kadar neler olduğunu anlatabilmek" ifadelerini kullandı.

"İyi ki Konya'da yaşıyoruz, iyi ki sizlere hizmet ediyoruz"

Merkezde ikamet eden emeklileri de ilçelerle buluşturduklarını kaydeden Başkan Altay, "Merkezde yaşayanların da ilçeleri görme fırsatı olmuyor. Çünkü mesafeler çok uzak. Dolayısıyla bu iki etkinliğe çok yoğun bir katılım var. Çok güzel geri dönüşler var. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu projenin bir diğer önemi de yeni dostluklar, arkadaşlıklar oluşması. Farklı coğrafyalardan şehrimizin güzide insanlarını bir araya getirmiş oluyoruz. Hem katılım yönünden hem seyahat sonrası çok olumlu dönüşler oldu. Bu da bizi cesaretlendiriyor. İyi ki Konya'da yaşıyoruz, iyi ki sizlere hizmet ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Başvurmayan hemşehrilerimizi de bu tür programlarımıza başvurmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Emekliler Konya Büyükşehir'e teşekkür etti

Gezilere katılan vatandaşlar da rehber eşliğinde Konya'nın tarihini ve kültürünü daha iyi tanıma fırsatı buldukları için çok memnun olduklarını ifade ederek, kendilerine böyle bir imkanı sunan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Turlar Ağustos sonuna kadar devam edecek

"Hatırdan Hatıraya Kültür Turları" kapsamında ilçelerden şehir merkezine gelen emekliler; Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Sille gezilerine katılarak, tarih ve kültür dolu bir gün geçiriyor. Merkezde ikamet ederek ilçe turlarına katılan emekliler ise; Beyşehir ve Seydişehir turunda; Beyşehir Tekne Turu, Eşrefoğlu Camii ve Arastası, Seyyid Harun Veli Camii ve Kuğulu Tabiat Parkı'na gidiyor. Akşehir turunda; Nasrettin Hoca Türbesi, Gülmece Parkı, Tarihi Kilise, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Nasrettin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Akşehir Ulu Camii ve Batı Karargahı Müzesi'ni ziyaret ediliyor. Derebucak turuna katılanlar ise; Suluin Mağarası, tarihi evler, Taşlıpınar Köyü, Balatini Mağarası, Cam Teras, Düzçam Mesire Alanı, Derebucak Barajı ve Merkez Parkı'nı rehberlerle gezme fırsatı buluyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 4 bin 556 vatandaş programlara katılım sağladı. Emekliler için düzenlenen Hatırdan Hatıraya Kültür Turlar, Ağustos ayının son haftasına kadar sürecek.