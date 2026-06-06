Konya'da "06.06.2026" nikah tarihi yoğunluğu - Son Dakika
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Konya'da "06.06.2026" nikah tarihi yoğunluğu

Konya\'da "06.06.2026" nikah tarihi yoğunluğu
06.06.2026 16:10  Güncelleme: 16:14
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Konya'da 06.06.2026 tarihinde nikah kıydırmak isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Karatay ilçesinde 44 çift, bu özel tarihte evlenmek için başvurdu. Toplamda Konya genelinde 219 çiftin nikahı kıyıldı.

Konya'da 06.06.2026 tarihinde nikah kıydırmak isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde "06.06.2026" tarihini bir ömür boyu unutulmaz kılmak isteyen 44 çift, Karatay Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na başvurarak hayatlarını bu özel günde birleştirme kararı aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Karatay Kültür Merkezi'nde bulunan Karatay Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na gelen çiftler evliliklerini bu özel günle taçlandırırken, nikah memurlarının tempolu çalışmasıyla neredeyse 15 dakikada bir çiftin nikahı kıyıldı. Konya şehir merkezinde ise bu tarihte Meram'da 81, Selçuklu'da 94 ve Karatay'da 44 olmak üzere toplam 219 çiftin bu özel günde nikahı kıyıldı.

Karatay Belediyesi evlendirme memuru Ünal Uçar, bugünün yoğun geçtiğini belirterek, "Bugünün evraklarının müracatlarını ikinci aydan doldurduk. Büyük bir yoğunluk var. Yaklaşık 15 dakikalık aralarla nikah kıyıyoruz. Bu işlemler de gecenin geç saatlerine kadar devam edecek. Vatandaşın isteklerine hangi saat uygunsa gönüllerini yapıyoruz. 44 çiftin nikahı kıyılıyor" dedi.

Gelin Aleyna Nur Yıldız da, "Biz özellikle '06.06.2026' olsun diye 6 ay önceden başvurduk. Neredeyse ilk başvuranlar bizdik. Özellikle bu tarih olsun diye başvurduk. İstediğimiz günü, saati bulduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Damat Ferhat Yıldız ise, bu konuda şanslı olduklarını söyleyerek Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da '06.06.2026' nikah tarihi yoğunluğu - Son Dakika

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