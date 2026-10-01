Konya’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlandı - Son Dakika
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Konya’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlandı

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Konya’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlandı
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Konya’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında program düzenlendi.

Konya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında program düzenlendi.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü programı düzenlendi. Programda konuşan Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle şehit aileleri, gazi ve yakınları başta olmak üzere tüm yaşlıların Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Vali Yardımcısı Zeyit Şener ise hayat tecrübeleriyle topluma ışık tutan büyüklerin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak, tüm yaşlılara sağlık, huzur ve mutluluk dolu yıllar diledi.

Kaynak: İHA
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