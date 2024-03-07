Konya\'da Aile Destek ve Eğitim Merkezi kursiyerleri üretiyor ve gelir elde ediyor

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından açılan kurslara katılan aileler hem üretiyor hem de gelir elde ediyor.

Beyşehir'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM tarafından düzenlenen sergi ile hayır panayırı törenle açıldı. Beyşehir İlçe Kaymakamlığına bağlı olarak önceki yıl faaliyetine başlayan ADEM'in sergisinde kursiyerler tarafından farklı branşlarda özenle hazırlanan el emeği, göz nuru dökülen eserler yer aldı.

ADEM'de gerçekleştirilen sergi ve hayır panayırının açılışında konuşan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Aile Destek ve Eğitim Merkezlerinin çeşitli nedenlerle dezavantajlı hale gelmiş aileler ile vatandaşlara hizmet sunun, psiko sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin ve toplumsal entegrasyonlarının sağlanması amacıyla faaliyet gösteren merkezler olduğunu söyledi. Daha önce doğu ve güneydoğu illerinde yoğunlaşan ADEM'lerin çok başarılı sonuçlar elde edilmesi üzerine Bakanlık tarafından batı illerine doğru yayılmasına karar verildiğini anlatan Kaymakam Akpınar, "Konya'da merkez ilçeler dahil 4 ilçe belirlendi. Beyşehir olarak biz de bu sürece girdik. İdarecilerimiz ve çalışanlarımız çok güzel iş çıkardılar ve bizi de gururlandıran işler yaptılar. Beyşehir'de 2023 yılının Şubat ayında faaliyete geçmişti. Şu ana kadar 4'üncü dönem kursları tamamlandı ve 92 kursiyerimiz sertifikasını aldı. Yine bu kursiyerlerimizin aynı zamanda 4-6 yaş çocuklarına yönelik olarak da kreş hizmeti vermekteyiz burada. Yemekli çok da güzel bir imkan sağlamaktayız.2023 yılı bütçemiz 2 milyon lira idi, bu seneki 2024 yılında ise 2 milyon 820 bin liraya çıktı. Aile Destek ve Eğitim Merkezimizde kadınlarımıza talepleri doğrultusunda makrome, amigurumi, dikiş, rölyef ve benzeri kurs faaliyetlerimiz, çocuklarımıza kreş hizmetleri doğrultusunda faaliyet vermeye devam edecektir. Burasını aynı zamanda biz kadınlarımızın ürettiği ürünlerden ekonomik katkı sağlama amacı olarak da kullanıyoruz. İnşallah bunu daha da geliştireceğiz. Çünkü Büyükşehir Belediyemiz de destek çıkıyor. Hem burada o dezavantajları ortadan kaldırmaya yönelik hem de ekonomik olarak ailelerimize destekler yönünde çalışmalarımız devam ediyor olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Ardından yapılan dua sonrasında sergi ve hayır panayırının açılışı gerçekleştirildi. Protokol daha sonra sergiyi gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Açılışa Kaymakam Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Tekin, ilçe Müftüsü Veysel Kükrek, AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal ve daire amirleri katıldı. - KONYA