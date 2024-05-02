Konya'da çamura saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Konya'da çamura saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı

Konya\'da çamura saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde Düden Gölü kenarında çamura batan bir inek, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. İnek, yapılan çalışmayla başlanan ipler vasıtasıyla iş makinesiyle battığı çamurdan çekilerek çıkarıldı.

02.05.2024 18:21  Güncelleme: 18:24
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Konya'nın Kulu ilçesinde Düden Gölü kenarında çamura batan inek, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu yakınlarında bulunan bir zamanlar 178 türden göçmen kuşun uğrak yeri ve barınma alanı olan Düden Gölü çevresi hayvanların otlama alanı oldu. Düden Gölü kenarında otlarken su birikintisi olan çukura giren sahibi öğrenilemeyen bir inek ise çamura saplandı. Hayvanın çukura battığını gören diğer hayvan sürülerinin çobanları durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Yardım talebinin ardından belediyeden hayvanın kurtarılması için iş makinesi gönderildi. İnek yapılan çalışmayla başlanan ipler vasıtasıyla iş makinesiyle battığı çamurdan çekilerek çıkarıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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