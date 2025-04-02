Konya\'da Çiftçiler Yağmur Duasına Çıktı

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde yağış beklentisinde olan çiftçiler yağmur duasına çıktı.

İlkbahar mevsiminin gelmesine rağmen artan kuraklık endişesi üzerine çiftçiler mahalle muhtarlıklarının öncülüğünde yağmur duasına çıkma kararı aldı. Beyşehir'in Karaali Mahallesi'nde, Hüyük ilçesinin Göçeri Mahallesi'nde çiftçiler yağmur duası yaptı, yağış ve bereket diledi. Karaali Mahallesindeki yağmur duasına Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Göçeri Mahallesindeki yağmur duasına Hüyük Kaymakamı Ebrar Evsen de katıldı. Başkan Bayındır ve Kaymakam Evsen, çiftçilere bol yağışlı ve bereketli bir sezon diledi.

Her iki mahallede yapılan duaların ardından katılımcılara yemek ikram edildi. - KONYA