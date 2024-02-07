Konya'da İtfaiye Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da İtfaiye Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Konya\'da İtfaiye Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Hüyük İtfaiye Şefliğinde çalışan itfaiye görevlisi Osman Mermer, mesai yaptığı iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İtfaiye teşkilatında büyük üzüntü yaşandı.

07.02.2024 18:16  Güncelleme: 18:39
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Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Hüyük İtfaiye Şefliğinde çalışan itfaiye görevlisi Osman Mermer, mesai yaptığı iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hüyük İtfaiye Şefliğinde çalışan itfaiye görevlisi Osman Mermer, görev yaptığı iş yerinde fenalaşarak Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 39 yaşındaki Osman Mermer, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İtfaiye görevlisi Osman Mermer'in hayatını kaybetmesi itfaiye teşkilatında büyük üzüntüye yol açtı. Bir çocuk babası olan Osman Mermer, doğum yeri olan Kıreli Mahallesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, mesai arkadaşları, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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