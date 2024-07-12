Konya'da Nostaljik At Arabasıyla Gezinti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da Nostaljik At Arabasıyla Gezinti

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ali Kavur, süsleme yapıp koltuk yerleştirdiği nostaljik at arabasıyla 35 yıldır sünnet çocukları, gelin damat ve turistleri gezdiriyor. Kavur'un üzerine koltuk yerleştirdiği ve süslediği nostaljik at arabası dikkat çekiyor, görenlerin ilgi odağı oluyor. Ali Kavur, ilçede eskiden yapılan sünnet ve gelin gezdirme araçlarını unutturmayarak devam ettiriyor. Çocuklar da at arabası ile gezmenin keyifli olduğunu belirtiyor.

12.07.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ali Kavur, süsleme yapıp koltuk yerleştirdiği nostaljik at arabasıyla 35 yıldır sünnet çocukları, gelin damat ve turistleri gezdiriyor.

Kulu ilçesinde at arabasıyla gelin, damat, sünnet çocukları ve turistleri gezdiren 60 yaşındaki Ali Kavur, 35 yıldır işini aşkla devam ettiriyor. Son yıllarda ilçede tek kalan Ali Kavur'un at arabası, çevre ilçelerden de talep ediliyor. Kavur'un üzerine koltuk yerleştirdiği ve süslediği nostaljik at arabası dikkat çekiyor, görenlerin ilgi odağı oluyor. Mesleğini sürdürdüğünü anlatan Ali Kavur, ilçede eskiden yapılan sünnet ve gelin gezdirme araçlarını unutturmayarak devam ettiriyor. Çocuklar da at arabası ile gezmenin keyifli olduğunu belirtiyor.

"Gelin gezdiriyorum, sünnet çocukları gezdiriyorum, turistler çokça fotoğrafını çekiyor"

Çocuklarını sünnet ettireceklerin, evlendireceklerin otomobiller yerine nostaljik at arabasını da tercih ettiklerini ifade eden Ali Kavur, "Herkes ilgi duyuyor. Çocuklar için, turistler için bırakamıyorum. Gelinleri gezdiriyorum, sünnet çocuklarını gezdiriyorum, turistleri gezdiriyorum. Çokça fotoğrafını çekiyorlar, biniyorlar, dolaşıyorlar, beğeniyorlar. Hem maddi hem manevi paralı da parasız da gezdiriyorum, gönülleri eğliyorum. Başka yapacağım bir şey yok. İlçede bir tek ben kaldım" dedi.

Ali Kavuk, çevre mahalleler ve ilçelerden de sünnet ve düğünler için talepler geldiğini, işleri sıraya koyduğunu elinden geldiğince hizmet verdiğini sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Sünnet, Konya, Kulu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Nostaljik At Arabasıyla Gezinti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
10:19 ABD’de tutuklu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
08:03 Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:47:32. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Nostaljik At Arabasıyla Gezinti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement