Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanırken, en çok orkide, antoryum ve diğer saksı çiçekleri tercih ediliyor. Çiçekçilerde buket ve aranjman fiyatları bin ila 3 bin, saksı çiçekleri ise bin ila 4 bin lira arasında değişiyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk oluşurken, öğretmenlere çiçek hediye etmek isteyen vatandaşlar en çok orkide, antoryum ve guzmanya gibi saksı çiçeklerine ilgi gösteriyor. Çiçekçilerde buket ve aranjman fiyatları bin ila 3 bin lira, saksı çiçekleri ise bin ila 4 bin lira arasında değişiyor.

Genellikle saksı çiçekleri, orkide, antoryumun yoğunlukta olduğunu belirten Konya Çiçekçiler Odası Başkanı İbrahim Dikici, "Tabii şimdi biraz talep fazla. Çeşitlerimiz de var buket aranjman mesela toplu şekilde. Saksı çiçeklerinden de antoryum, guzmanya, orkide çeşitlerimiz var. Hazırlığımızı yaptık. Yani herkese yetişebilecek şekilde kapasitemiz de var. Öğretmenler Günü biraz tabii yoğun geçiyor. Yani yüzde 60, yüzde 70 tabii internet üzerinden oluyor. Millet çok alıştı. Okul aile birliği olarak alınıyor, öğrenci pek gelmiyor. Daha çok anne baba ağırlıklı. Kimi saksı çiçeği kalıcı olsun diyor. Mesela çiçeğin tazeleği zaten görünüşünden belli olur. Yani görünüşte belli olur. Yani normal buket istersek bin ila 3 bin arası, saksı çiçekleri de bin lirayla 4 bin liraya kadar çeşitlerimiz var. Her bütçeye uygun" diye konuştu.