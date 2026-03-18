Konya\'da Ramazan\'ın Son Teravih Namazı Yoğun İlgiyle Kılındı

Konya'da Ramazan ayının son günleri yaşanırken, vatandaşlar yılın son teravih namazını eda etmek için camilere akın etti. Başta Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Kapu Cami ve Aziziye Cami olmak üzere kent genelindeki camilerde yoğunluk oluştu. Camilere gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı için saf tuttu. Vatandaşlar da, bu yılın son teravih namazını kıldıklarını belirterek, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı. - KONYA