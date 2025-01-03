Konya Emniyet Müdürü Karabulut'a Veda Töreni

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Konya İl Emniyet Müdürü Karabulut veda etti

KONYA - Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un emekli olması sebebiyle veda töreni düzenlendi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde yapılan tören Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Törende konuşan Karabulut, "15-16 aydır Konya'da görev yapıyorum. Tüm silah arkadaşlarımla birlikte elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bu kadim şehre hizmet etmeye çalıştık. Birlikte yaptığımız görev süresince verdiğiniz destek ve katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin" dedi.

Törene, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis memurları ve basın mensupları katıldı.